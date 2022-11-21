В Казани наградили победителей конкурса видеороликов «Ребенок в мире прав»

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В казанском культурном центре «Московский» сегодня состоялась церемония награждения победителей VIII республиканского конкурса информационно-социальных видеороликов «Ребенок в мире прав» — «Бала хокук даирәсендә». Десять победителей наградили дипломами и денежной премией в размере 20 тыс. рублей. Обладатели приза зрительской симпатии также получили дипломы и премии по 10 тыс. рублей. Кроме того, впервые жюри конкурса определило три работы, которые стали обладателями дипломов Гран-при и наградили их денежной суммой в размере 100 тыс. рублей.

За победу в конкурсе борются дети и молодежь в возрасте от 6 до 35 лет. Свои работы дети представляли индивидуально, а также в составе групп и творческих коллективов. Всего на участие в конкурсе в этом году поступило 469 работ юных татарстанцев и их наставников. На второй этап, по оценке экспертного жюри прошла 301 работа.

Конкурс нужен для того, чтобы дети и молодежь знали о своих правах и обязанностях, убеждена детский омбудсмен Ирина Волынец. «Когда ребята понимают свои права, они грамотно отстаивают свою точку зрения, выстраивают правильные взаимоотношения с людьми, в рамках закона. К тому же, наш конкурс способствует формированию у молодого поколения правового сознания», — сказала она, отметив, что многие конкурсанты и победители в дальнейшем становятся профессиональными юристами, адвокатами и прокурорами.



Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Каждая работа воспринимается по-разному – есть юмористические ролики, есть те, которые заставляют задуматься, добавляет Волынец. По ее словам, 14% видеороликов посвящены семейной тематике – в них дети поднимают проблемы отношений с родителями, недостатка внимания со стороны близких. Еще 10% работ — это школьные отношения со сверстниками и конфликты с учителями.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Иногда конкурсные работы даже помогают в совершенствовании законодательства, отмечает детский омбудсмен. «Дети рассказывают и привлекают наше внимание к темам, о которых мы могли раньше не знать», — поясняет она.

После конкурса видеоролики будут использоваться на различных информационных ресурсах. На всех этапах созданий работ было задействовано около 1400 человек.

В церемонии открытия приняла участие депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова. «С каждым годом все больше детей присоединяются к нашему конкурсу. Это означает, что волнующие вопросы с каждым разом меняются. Наши участники – это талантливые, творческие дети, которые знают, видят и наблюдают за всеми проблемами вокруг нас. Они показывают, что могут раскрыть проблему так, что каждый взрослый не просто заинтересуется, но и задумается. А мы работаем над тем, чтобы проблема было меньше, поскольку ни одна из них не стоит слез ребенка», — сказала она.



Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Сегодняшняя церемония приурочена ко Всемирному дню ребенка, который отмечается в стране 20 ноября, напомнила замруководителя фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ Римма Ратникова. Обращаясь к участникам она отметила важность нравственного и патриотического воспитания молодежи. «Важно, чтобы подростки научились взаимопониманию между собой», — добавила она.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Замруководителя СК РФ по РТ Руслан Султанов отметил, что конкурс также является профориентационным, а знания и опыт участников, которые они получили в ходе подготовки, пригодятся детям в будущем. «Вы двигаетесь в правильном направлении, конкурс поможет вам в будущем принимать сложные, жизненно необходимые решения. Вы сможете свободно отстаивать свои права» — считает он.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Участники конкурса затрагивали в своих работах самые разные темы: свобода в выражении своего мнения, помощь в образовании, проблемы защиты физического и эмоционального насилия. Кроме того, видеоролики охватывали темы развития талантов и физических способностей, национального равенства и пользование другие.

Зампред Общественной палаты РТ Анастасия Исаева отметила, что качество понимания жизни у детей значительно выросло. «Дети знают, что за каждым поступком стоит ответственность. Это важно понимать с самого раннего возраста. В этом вам помогают родители, наставники и педагоги», — подчеркнула она.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Напомним, республиканский конкурс впервые был организован в 2014 году по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в РТ и с тех пор проводится ежегодно. Учредителями конкурса выступают в том числе Минобор РТ, Минмолодежи РТ, Минюст РТ и РА «Татмедиа».