В Казани наградили победителей видеоконкурса по организации мероприятий ко Дню Победы
В Казани подвели итоги Республиканского видеоконкурса среди муниципальных образований Татарстана, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс был направлен на выявление лучших практик в организации и проведении памятных мероприятий. Об этом сообщает «Таткультресурсцентр».
Организаторами выступили Министерство культуры Республики Татарстан, Совет муниципальных образований РТ и ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан».
В конкурсе участвовали 33 муниципальных образования.
Победители в категории «Муниципальные районы, имеющие городское, сельское население»:
1-е место – Кукморский район (денежный сертификат на сумму 100 000 руб.)
2-е место – Высокогорский район (денежный сертификат на сумму 75 000 руб.)
3-е место – Арский район (денежный сертификат на сумму 50 000 руб.)
Специальный приз – Алексеевский район (денежный сертификат на сумму 25 000 руб.)
Победители в категории «Муниципальные районы – города республиканского значения»:
1-е место – Елабужский район (денежный сертификат на сумму 100 000 руб.)
2-е место – Альметьевский район (денежный сертификат на сумму 75 000 руб.)
3-е место – Зеленодольский район (денежный сертификат на сумму 50 000 руб.)
Специальный приз – Нижнекамский район (денежный сертификат на сумму 25 000 руб.)
Победителей поздравила первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.
Организаторы выразили благодарность всем участникам за вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне и активное участие в конкурсе.