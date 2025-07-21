В Казани наградили победителей видеоконкурса по организации мероприятий ко Дню Победы

В Казани подвели итоги Республиканского видеоконкурса среди муниципальных образований Татарстана, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс был направлен на выявление лучших практик в организации и проведении памятных мероприятий. Об этом сообщает «Таткультресурсцентр».

Организаторами выступили Министерство культуры Республики Татарстан, Совет муниципальных образований РТ и ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан».

В конкурсе участвовали 33 муниципальных образования.

Победители в категории «Муниципальные районы, имеющие городское, сельское население»:

1-е место – Кукморский район (денежный сертификат на сумму 100 000 руб.)

2-е место – Высокогорский район (денежный сертификат на сумму 75 000 руб.)

3-е место – Арский район (денежный сертификат на сумму 50 000 руб.)

Специальный приз – Алексеевский район (денежный сертификат на сумму 25 000 руб.)

Победители в категории «Муниципальные районы – города республиканского значения»:

1-е место – Елабужский район (денежный сертификат на сумму 100 000 руб.)

2-е место – Альметьевский район (денежный сертификат на сумму 75 000 руб.)

3-е место – Зеленодольский район (денежный сертификат на сумму 50 000 руб.)

Специальный приз – Нижнекамский район (денежный сертификат на сумму 25 000 руб.)

Победителей поздравила первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.

Организаторы выразили благодарность всем участникам за вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне и активное участие в конкурсе.