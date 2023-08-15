В Казани наградили победителей турнира «Таткрафт 3.0 финал»

Фото: «Татар-информ»

Сегодня в ходе пресс-конференции в «Татар-информе» наградили победителей турнира «Таткрафт 3.0 финал», организованного проектом «Миллиард.Татар». Участие в церемонии принял гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Мы живем в удивительное время, когда интернет потихоньку заменяет нашу реальность. И если нас нет в этом пространстве, то будущего у нас, вероятно, не будет», – прокомментировал окончание турнира Садыков.

Он также отметил, что «инициатива коллектива «Миллиард.Татар» заинтересовала огромное количество людей – муниципальные образования, СМИ и различные компании.

«Этот формат строительства нашего мира в Майнкрафте оказался очень интересным. Думаю, мы продолжим строить наш татарстанский мир в Майнкрафте и дальше», – резюмировал Шамиль Садыков.

Первое место в конкурсе завоевал Артем «Slite» Леонтьев, серебро получила анонимная участница под ником «DixieCyanide», тройку победителей замыкает Богдан «spongeees» Ганеев. Призовой фонд конкурса составил рекордные 40 тыс. рублей.

Напомним, участники турнира построили в виртуальной реальности игры Minecraft более 260 различных объектов по всему Татарстану – от обычных «хрущевок» до огромных спортивных арен и сложнейших архитектурных строений, как новый театр им. Г.Камала. Это рекордный показатель по СНГ за все время существования проекта Build The Earth.