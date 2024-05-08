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В Казани наградили победителей Студенческой весны среди учащихся ссузов
Сегодня в казанском УНИКСе состоялась церемония награждения победителей Студенческой весны Татарстана среди профессиональных образовательных организаций.
В этом году для участия в конкурсе было подано рекордное число заявок – 440. Из них было отобрано 390 номеров от 1 тысячи участников, которые и составили творческую программу фестиваля.
Церемонию награждения открывала региональная программа Республики Татарстан «НАМ ХОРОШО». Студенты Колледжа информационных технологий при КНИТУ-КАИ представили зрителям сценку, посвященную истории Казани. Для комичности за основу сценария было взято произведение Гоголя «Ревизор». В программу также вошли танцевальные и вокально-музыкальные номера.
В этом году фестиваль проводится по девяти направлениям: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Медиа», «Видео», «Мода» и «Арт». После первого отделения были награждены участники нескольких из них. Так, награду в инструментальном получила рок-группа «Ламунрай» технико-экономического техникума, в вокальном — ансамбль «Вишня» Казанского музыкального колледжа Аухадеева. Лучшими в танцах были признаны участники хореографического коллектива «Притяжение» Мамадышского политехнического колледжа.
Награждение участников чередовалось с выступлениями, отобранными для церемонии. На сцену вышли творческий коллектив «Вне Города», СТЭМ «Фронтон» и сольные исполнители.
«Мы сегодня будем показывать сценку „Однажды на книжной полке“. О том, почему книги перестали читать, — рассказала участница театральной группы „Фронтон“, первокурсница Казанского колледжа строительства и городского хозяйства Анастасия. — Хоть я в первые на Студвесне, но я давно знакома с Лигой студентов. И так рада здесь оказаться! Это невероятные эмоции».
Айнара Эминова
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