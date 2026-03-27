Общество 27 марта 2026 12:31

В Казани наградили победителей соревнований по картингу «Защитники Отечества»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани подвели итоги соревнований по картингу «Защитники Отечества», в которых приняли участие ветераны специальной военной операции со всего Татарстана. Мероприятие приурочено к 90‑летию со дня образования Госавтоинспекции.

Торжественная церемония прошла сегодня в картинг‑центре «Форсаж». В ней принял участие директор ГБУ «Безопасность дорожного движения», Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

За звание самого быстрого боролись 50 ветеранов СВО. Все участники заранее прошли техническую, медицинскую и тренировочную подготовку. Такие соревнования имеют важное социальное значение. Они помогают тем, кто вернулся с фронта, в социальной адаптации и физической реабилитации.

#ветераны СВО #картинг #соревнования
