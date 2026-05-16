В Казани наградили победителей «Школьной волейбольной лиги» сезона 2025–2026

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

В казанском Центре волейбола состоялся финальный турнир и церемония награждения победителей «Школьной волейбольной лиги» сезона 2025–2026, сообщили в пресс-службе Государственного Совета РТ. От имени руководства республики игроков, тренеров и болельщиков поздравил почетный Председатель Госсовета, президент Федерации волейбола Татарстана Фарид Мухаметшин.

Мухаметшин отметил, что проект «Школьная волейбольная лига» стал одним из самых массовых спортивных мероприятий в Татарстане и проводится уже восемь сезонов. Волейбол становится массовым видом спорта в республике, и проект подтвердил, что татарстанцы любят волейбол, подчеркнул он.

Сегодня лига объединяет 42 тысячи учащихся 5–11 классов со всей республики, которые за учебный год сыграли свыше 20 тысяч игр. Мухаметшин отметил, что волейбол – не очень затратный вид спорта, в каждой школе есть спортзал и сетка, и он всегда будет в лидерах по массовости в республике.

Финалистам среди девушек и юношей вручили медали. Мухаметшин и генеральный менеджер Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев наградили кубками команды, занявшие первые места. Среди девушек победили ученицы гимназии №6 Приволжского района Казани, обыгравшие команду Нурлатской средней школы Зеленодольского района. Среди юношей победу одержали парни из лицея имени Карпова Зеленодольского района, обыгравшие команду Айти-лицея КФУ.

Мухаметшин отметил, что проект открывает ребятам дорогу в большой спорт. Республика воспитывает будущее поколение спортсменов, чтобы мужская и женская сборные Татарстана, как всегда, занимали лидирующие позиции в стране, добавил он.

Фадеев подчеркнул, что весь проект «Школьной волейбольной лиги» необходимо тиражировать по всей стране. Сейчас есть турнир «Серебряный мяч», но хотелось бы, чтобы в нем участвовала вся страна, как вся Республика Татарстан участвует в этой лиге. Для этого нужна поддержка Минобразования и Минспорта РФ, а такая поддержка есть, есть и поручение президента РФ, добавил он.