В Казани наградили победителей шестого сезона конкурса «Балачак жыры»

В студии телеканала «ШАЯН ТВ» состоялась церемония награждения конкурса детской песни «Балачак җыры». Награды победителям вручил заместитель Государственного совета Республики Татарстан, председатель Комиссии при Раисе РТ по сохранению, развитию татарского языка и языков народов, проживающих в Республике Татарстан Марат Ахметов.

«На конкурс пришли около 80 заявок. Значит, у нас много соплеменников, неравнодушных к судьбе детей, будущему народа. Я очень рад! У вас есть представление о будущем. Спасибо каждому из вас. Пусть у нас будут победы и надежда», – сказал Марат Ахметов.

Как отметили члены жюри, конкурс «Балачак җыры» играет важную роль в развитии татарского детского творчества и способствует повышению интереса детей к родному языку.

Конкурс организует «ШАЯН ТВ» – Первый детский канал круглосуточного вещания на татарском языке при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. Премиальный фонд конкурса – 500 000 рублей.

Юлай Низаев