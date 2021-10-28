В Казани наградили победителей республиканского конкурса «Мин — татар баласы»

Сегодня в Казани, в комплексе «Адымнар — путь к знаниям и согласию» состоялась торжественная церемония награждения победителей Республиканского конкурса рисунков и поделок «Мин — татар баласы», организованного при поддержке Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.

Фото: © телеканал «ШАЯН ТВ»

На протяжении трех лет телеканал «ШАЯН ТВ» ведет активную работу по популяризации татарского языка и родной культуры, пробуждению у подрастающего поколения интереса к изучению народного творчества.

Фото: © телеканал «ШАЯН ТВ»

Республиканский конкурс стал органичной частью этой кампании, ведь его цель — изучение истории и национальной культуры татарского народа, повышение творческой активности учеников, воспитание национального самосознания у подрастающего поколения.

Фото: © телеканал «ШАЯН ТВ»

На конкурс принимались рисунки, изделия ручной работы и поделки, основанные на татарских народных сказках и пословицах. Всего было получено 324 заявки со всех уголков Татарстана. Балтасинский, Азнакаевский, Пестречинский, Арский, Бавлинский, Мамадышский, Кукморский, Агрызский, Сабинский, Лаишевский, Чистопольский, Альметьевский, Муслюмовский и Сармановский районы, Казань и Набережные Челны — вот далеко не исчерпывающий список муниципалитетов, откуда были получены работы.

Фото: © телеканал «ШАЯН ТВ»

На первом этапе рисунки и поделки конкурсантов оценивало профессиональное жюри, включавшего преподавателей Казанского техникума народных художественных промыслов. Среди них были признанные художники, педагоги, члены Союзов художников РФ и РТ. Опытные эксперты учитывали содержание работы, ее соответствие теме конкурса, мастерство исполнения и самостоятельность выполнения. В итоге специалисты отобрали во второй тур 40 работ.

Фото: © телеканал «ШАЯН ТВ»

Затем эстафету приняли телезрители. С 1 по 10 октября каждый желающий смог выбрать понравившуюся работу и проголосовать за нее на сайте «ШАЯН ТВ».

Фото: © телеканал «ШАЯН ТВ»

Авторы 20 работ были признаны победителями и получили долгожданные и заслуженные подарки: дипломы и памятные значки от Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка, а также денежный приз в размере 20 тыс. рублей.

Фото: ©

Праздничное мероприятие украсили музыкальные выступления звезд татарской эстрады и поздравления почетных гостей. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана и председатель Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов, председатель Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов и депутат Госсовета РТ, генеральный директор АО «ТРК „Новый век“» Ильшат Аминов.

В этот же день открылась выставка творческих работ. В дальнейшем она продолжит свою работу в полилингвальных комплексах «Адымнар», расположенных в Актаныше, Набережных Челнах и Елабуге, а также в школах победителей конкурса.

На телеканале «ШАЯН ТВ» подчеркнули, что выражают большую признательность всем гостям церемонии и участникам конкурса «Мин — татар баласы».