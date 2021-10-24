В Казани наградили победителей республиканского конкурса казачьей песни

В Культурном центре имени А.С. Пушкина в Казани концертная программа закончилась торжественной церемонией награждения победителей Республиканского конкурса исполнителей казачьей песни «Казачий круг» – 2021. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

«Казачья песня — народная песня, которая зажигает, показывает любовь к отчизне, поднимает дух и настроение», — отметила директор культурного центра Галина Елистратова.

Нововведением 2021-го стала онлайн-трансляция всего мероприятия, причем сразу на трех платформах.