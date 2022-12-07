В Казани наградили победителей республиканских конкурсов по противодействию коррупции

В Казанском Кремле сегодня наградили победителей республиканских творческих конкурсов, посвященных противодействию коррупции. В этом году для участия в них поступило 710 работ по четырем номинациям, включая плакаты, рисунки, видеоролики, аппликации, сочинения и эссе на родных языках. Наград удостоились 67 татарстанцев из разных районов республики.

В этом году конкурсы антикоррупционной направленности прошли с 12 сентября по 25 октября. Школьники прислали 302 работы на конкурс творческих работ (аппликаций, плакатов и видеороликов) «Знай и не допускай!», на конкурс «Совесть – друг, коррупция – враг» среди студентов профессиональных образовательных организаций поступило 128 работ. Обучающиеся 5 – 11-х классов прислали 136 сочинения на тему «Строим будущее без коррупции». Кроме того, поступило 144 сочинений-эссе школьников на татарском, марийском, чувашском, удмуртском, мордовском, украинском, грузинском и вьетнамском языках в номинации «Скажем коррупции “Нет!”».

Первый заместитель руководителя Аппарата Президента Татарстана Ильнур Гарипов отметил, что во всех работах прослеживается «искреннее неприятие нечестных и несправедливых подходов к жизни». «Ваши работы подкупают яркостью и остротой. Видно, что они сделаны с душой. Впечатляет ваша активность в мероприятиях по противодействию коррупции. Количество работ каждый год остается стабильно высоким», – обратился он конкурсантам.

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин рассказал, что в республике реализуется антикоррупционная программа, в рамках которой ежегодно проводится более 50 мероприятий научной, творческой и развлекательной направленности. В них активное участие принимает молодежь. «Конечно, привлечение молодого поколения к антикоррупционной политике является одной из важнейших задач государства», – заявил он.

По словам депутата Госсовета РТ Лилии Мавриной, судя по представленным работам, учащиеся понимают, что «коррупция – это зло, а жить честно – это хорошо». «Мы жили бы еще лучше, если бы все трудились честно и поступали по справедливости. Но, к сожалению, у нас в обществе еще есть такое зло, как коррупция. Я вам желаю, чтобы вы, вступив на тропу честности, никогда с нее не сходили. Вместе мы победим коррупцию, и жизнь будет еще лучше», – сказала она собравшимся.

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская добавила, что только сообща можно победить коррупцию. «Большие усилия прилагает руководство республики на улучшение качества жизни татарстанцев. Но это не принесет успеха, если у молодежи не будет активной жизненной позиции», – подчеркнула она.

По мнению председателя Общественной палаты РТ Зили Валеевой, участвуя в таких конкурсах, учащиеся уже заявили о себе как об активных гражданах. «Новое поколение очень помогает вести эту многосложную работу, потому что ребята добавляют свой контекст в решение непростой социально-экономической проблемы. Для участников этого конкурса такая работа совершенно не формальность. Уверена, что они будут достойными гражданами нашей страны», – убеждена она.

К ежегодным конкурсам в этом году добавился еще один – научных работ по вопросам противодействия коррупции среди профессорско-преподавательского состава вузов, научно-исследовательских учреждений, аспирантов и студентов образовательных учреждений.

Творческие конкурсы антикоррупционной направленности проводятся Минобрнауки Татарстана совместно с Управлением Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики. Присутствующая на церемонии замминистра образования и науки Алсу Асадуллина сообщила, что конкурсами заинтересовались другие российские регионы. «Если мы научим с самого детства быть честными, порядочными, не обманывать, то получим хорошее общество, в котором всем будет жить комфортно. Наверное, это правильно», – отметила она.