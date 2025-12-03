В Казани наградили победителей рейтинга «Татары года» по 23 номинациям

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Присутственных местах Казанского Кремля прошла церемония награждения рейтинга «Татары года» от издания «Миллиард татар». Свои призы получили победители по 23 коллективным и индивидуальным номинациям. Главный титул «Народный татарин/татарка года» получил руководитель Национальной автономии татар в Челябинске Виталий Бадретдинов.

«Аллах нам дал большие возможности. Я не говорю, что мы стали центром Исламского мира, но сегодня Татарстан и наш руководитель находимся в гуще событий. Что бы ни случилось, нужно всем народам, проживающим в республике, держаться вместе», – обратился с речью ко всем собравшимся в зале президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для гостей церемонии подготовили богатую культурную программу: организовали показательный бой на мечах, коллективы исполнили татарские песни и танцы.

Рейтинг «Татары года» включает 23 номинации, охватывающие самые разные сферы жизни татар, – от «Песни года» и «Спортсмена года» до «Языкового проекта» и «Лучшего татарского ресторана». Участников рейтинга определяют эксперты, а выбирают победителей – читатели.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Было очень приятно, что нас заметили и отметили в этом рейтинге. В Челябинской области мы занимаемся сохранением татарской культуры. Начали со спорта. В составе автономии – спортсмены и малые и средние предприниматели. Мы начали проводить языковые курсы в формате разговорного клуба, а также стараемся формировать новых молодых лидеров», – рассказал «Татар-информу» Виталий Бадретдинов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В номинации «Татарин года» победителем стал главный тренер ХК «Ак Барс» Анвар Гатиятулин, а «Татаркой года» признали заслуженную и народную артистку Республики Татарстан Эльмиру Калимуллину.

«Для меня быть татаркой большое счастье, норма жизни, традиции, история, культура, язык и неистовое желание популяризации. Я выросла в татарской семье. Мой ребенок владеет и татарским, и русским языками. Стараюсь через свое творчество объединять людей вокруг татарской культуры», – поделилась певица с агентством.