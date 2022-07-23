В Казани наградили победителей проекта «100 лидеров — Татарстан будущего»

Сегодня в Казани прошла церемония награждения победителей республиканского проекта «100 лидеров – Татарстан будущего». В финал вышли 17 команд, пять из которых стали победителями третьего сезона.

Фото: пресс-служба Торгово-промышленной палаты РТ.

«Все проекты классные и действительно продуманные. Открою вам секрет — после предзащиты ваших проектов у нас был достаточно бурный спор о том, кто действительно войдет в число победителей проекта. Но честно, каждый из вас сегодня уже победитель. Я желаю вам двигаться только вперед и успешно продолжать свои проекты», — заявила в ходе торжества автор проекта Елена Файзрахманова.

В рамках конкурса «100 лидеров — Татарстан будущего» от ребят, желающих стать успешными предпринимателями, в этом году было подано свыше 500 заявок. И только 100 самых целеустремленных молодых людей прошли дальше.

«Я поздравляю вас с тем, что вы преодолели огромный объем работы. Мы всей командой увидели большой прорыв. На старте мы понимали, что многие идеи находятся на стадии гипотез, но защита показала, что вы способны воплотить и материализовать эти идеи. Это важно и ценно», — отметил научный руководитель проекта «100 лидеров — Татарстан будущего» Михаил Федоренко.

Главная цель конкурса — обучение и привлечение одаренной молодежи Татарстана в предпринимательскую деятельность. Обучение длилось больше четырех месяцев — каждый получил базовые навыки по развитию проектов, прослушал лекции по стратегии управлении и реализации проектной деятельности.

По итогам защиты работ было определено пять команд победителей. Участники конкурировали в нескольких сферах: спорт, медицина, образование, социальное ориентирование, IT-технологии, промышленность и сельское хозяйство.

В сфере образование лучшими стали команды «Образование без границ» и «Астро». В сфере сельского хозяйства был отмечен проект группы «АлтынБалык». В промышленной области победила команда «Отходы и доходы», в номинации «Медицина» — группа MedHub.

Победивший в категории «Образование» руководитель команды «Астро» Виталий Каретников рассказал о том, как современные интерактивные инструменты проекта смогут в ближайшем будущем развить огромный интерес к астрономии среди школьников Татарстана.

«Миссия нашего проекта — развивать исследователей на планете Земля. Астрономия вернулась в программу в 2017 году, однако в обучении школьников используются только учебник. Наша команда создает трехмерные астросимуляторы, которые смогут визуально продемонстрировать школьникам те или иные космические явления», — рассказал Каретников.

По его словам, на полученный грант команда планирует реализовать первый продукт, который в дальнейшем будут использовать татарстанские учителя астрономии. «Мы уже наладили контакты с казанскими школами и проводим тестирование — создали первую пробную версию занятия», — добавил он.

Вс конкурсанты, наставники и эксперты получили благодарственные письма и дипломы об участии. Командам-победителям вручили сертификаты на 100 тыс. рублей на реализацию проектов.

Республиканский конкурс «100 лидеров — Татарстан будущего» был запущен в 2020 году, в год 100-летия ТАССР. Всего за первый сезон в проекте приняло участие более 300 человек.