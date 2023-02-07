В Казани наградили победителей премии «Экология – дело каждого» из трех регионов страны

В Казани прошла церемония награждения обладателей международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Участие в ней приняли 18 победителей из Татарстана, Чувашии и Марий Эл, а также руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова, первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, министр образования РТ Ильсур Хадиуллин и представители экологических ведомств.

«Татарстан – промышленно развитый регион, из-за чего мы оказываем на нашу землю серьезную технологическую нагрузку. Вы рассказываете нам о способах оставить природу нашим потомкам еще в лучшем состоянии, чем мы ее приняли. Наша задача – вернуть природе то, что мы у нее забираем», – обратился к юным экологам и их родителям Рустам Нигматуллин.

Премия «Экология – дело каждого» проводится второй год подряд. За это время из Татарстана, Чувашии и Марий Эл на нее поступило порядка 2,5 тыс. заявок. Нигматуллин отметил, что хотя не все из этих детей свяжут свою жизнь непосредственно с экологией, для каждого из них защита окружающей среды будет играть большую роль.

Экологическое воспитание подрастающего поколения – это единственно верный путь сохранения природы. Уже сейчас через премию «Экология – дело каждого» прошли около 45 тыс. детей из разных стран. Главная ее задача – сделать экопривычки нормой общества, считает руководитель Роприроднадзора Светлана Родионова.

«Мы не ждем того, что все дети станут экологами. Хотелось бы, чтобы общество выросло с экологическими привычками. Для этого нам очень нужна помощь детей. Я хочу, чтобы вы отучили взрослых жить неэкологично. Чтобы соблюдение общечеловеческих ценностей, таких как не выкинуть мусор мимо корзины, не оставить в беде животное, не срубить лес, не оставить после себя костер, не помыть машину на берегу реки и так далее, стали нормой», – отметила Родионова.

Напомним, «Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» была учреждена в марте 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Она вручается по семи номинациям: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экоблогер», «Экомультфильм», «Экопроект», «ESG-поколение», «Экорисунок» и «Экофокус».