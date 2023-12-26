В Казани наградили победителей образовательной программы «Жилищный урок»

Фото: © «Татар-информ» / Михаил Захаров

В музее ЖКХ управляющей компании «Уютный дом» прошло торжественное награждение победителей и призеров проекта образовательной программы «Жилищный урок». Подарки и дипломы получили 12 ребят, которые лучше всего справились с заданиями и проявили активность.

«У проекта “Жилищный урок” есть свой слоган – “Строим будущее вместе”. Вы как молодое поколение являетесь нашим продолжением, и именно вы строите будущее нашей страны», - прокомментировал Депутат Госдумы РФ Марат Нуриев.

Он также отметил, что целью проекта является то, чтобы будущие владельцы жилья знали азы управления своей недвижимостью, капиталом, ведь это такие же непростые навыки, как управление машиной, самолетом с пассажирами, например. Выросли в грамотных собственников, могли активно принимать участие в жизни своего дома, двора. И через ознакомление на занятиях с системой жилищно-коммунального хозяйства, пробудить в подрастающем поколении интерес к профессии «жилищника», так как на сегодняшний день наблюдается дефицит кадров рабочей профессии. Жилищная грамотность должна стать неизменной составляющей гражданско-правовой компетентности выпускников школы. Проект «Жилищный проект» является пилотным по Республике Татарстан при поддержке Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ и министерства образования и науки РТ. В дальнейшем планируется реализация проекта по РФ. Дипломы из рук депутата ГосДумы получили:

Никита Клинтаков

Даниил Комаров

Роберт Закиров

Антон Анаев

Григорий Галушко

Рианна Габбазева

Карим Салмин

Станислав Кузнецов

Айжамал Аминова

Дарина Рахмангулова

Максим Виловчик

Алина Шарифуллина

Напомним, по инициативе депутата Госдумы Марата Нуриева и члена Молодежного парламента при Государственном Совете РТ Алии Ахметшиной с сентября по декабрь 2023 года для 107 учащихся средних общеобразовательных школ №49 и 64 была запущена комплексная образовательная программа «Жилищный урок».

Она состояла из 32 уроков и 4 образовательных модулей, на которых школьникам 8 и 10 классов рассказывали о навыках ведения жилищно-коммунального хозяйства. Для ребят проводили лекции с приглашенными спикерами-экспертами, а также практические занятия, на которых они научились, например, находить решения для улучшения своих жилищных условий, высчитывать плату за коммунальные услуги и многому другому.

Одним из самых любимых занятий для участников проекта стал урок по макетированию дворов, в рамках которых они смогли почувствовать себя в роли проектировщиков. Ребята придумали свое функциональное наполнение двора для жителей разных возрастных категорий, с разным образом жизни. Они самостоятельно продумывали, где лучше внедрить зоны для занятия спортом, сцены, лавочки и даже бесплатный Wi-Fi.



Также в рамках в рамках «Жилищного урока» школьники побывали в кампусе Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Их познакомили с такими профессиями, как архитектор, реставратор, градостроитель, специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и коммунальной инфраструктуре. А на заключительных занятиях для них провели жилищный квиз с вопросами по пройденной программе.

Отметим, что партнерами проекта стали: Фонд «Институт развития городов РТ», Казанский государственный архитектурно-строительный университет, управляющая компания «Уютный дом», Министерство по делам молодежи РТ, Молодежный парламент при Государственном Совете РТ, Ассоциация «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ, а также Федеральное агентство по делам молодежи. Его реализация стала возможной благодаря победе в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодёжь.Гранты – 1 сезон».