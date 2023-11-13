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В Казани наградили победителей литературного конкурса «Мы из Тартарии»
В Казани определены победители первого международного литературного конкурса «Мы из Тартарии». Одного из семи победителей — известную татарстанскую писательницу Ольгу Иванову наградили прямо во время встречи с журналистами, сообщает «Миллиард.Татар».
Главная цель конкурса — художественное переосмысление истории татарского народа и Татарстана.
Как признался член оргкомитета конкурса Эдуард Учаров, число поданных заявок более чем в два раза превысило ожидания организаторов. «Когда мы с командой „Миллиард.Татар“ начинали конкурс, мы думали, что участие примут максимум 100 человек — это были наши самые смелые ожидания. На конкурс подались 204 человека из 31 региона России и 9 зарубежных стран», — заявил он.
Конкурс позволит преодолеть недостаток художественных образов и форм в истории татарского народа. Этим он поможет и ученым, уверен директор Института истории им. Ш.Марджани Радик Салихов.
«Меня тронули и заинтересовали рассказы в жанре фантастика, связанные с детской темой, — добавил писатель, кинорежиссер, драматург Салават Юзеев. — Они интересны, потому что в них присутствует детская наивность и доверчивость. Это как раз то, что нужно для фильмов и сценариев в этом жанре».
Главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, в свою очередь, обратил внимание, что художественное осмысление истории — это и своеобразный взгляд в будущее. «Я считаю, что народ, который думает не только о настоящем, может рассчитывать на интересное будущее», — сказал он и отметил интерес людей к конкурсу.
Как призналась лауреат конкурса Ольга Иванова, несмотря на большой опыт в литературе — ее перу принадлежат несколько романов о средневековой истории татар, — это ее первое участие в подобных конкурсах. «Сейчас очень мало романов и художественных произведений об истории татар, и мне хотелось бы это исправить», — заметила она.
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