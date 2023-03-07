Победителей конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» наградили в Казани

Торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» состоялась сегодня в Казани, в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Собравшихся в зале женщин с наступающим праздником 8 Марта поздравил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин. Он зачитал приветствие Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Благодаря ставшему традиционным в республике конкурсу „Женщина года. Мужчина года: женский взгляд“ мы ежегодно знакомимся с удивительными женщинами, являющими собой блистательный образец высокого профессионала в своем деле, любящей жены и мудрой матери, воспитывающей достойно дочерей и сыновей. Это женщины, жизнь которых неразрывно связана с судьбами нашей республики», — отметил Раис РТ в своем приветствии.

Минниханов в обращении к участницам конкурса также заявил, что современные женщины, как и их мамы и бабушки, делают всё возможное, чтобы обеспечить крепкий тыл, надежную поддержку и неразрывную связь с домом и родными всех, кто «решает сегодня непростую задачу защиты родной страны». Раис Татарстана поблагодарил жительниц республики за достойное воспитание детей — нового поколения граждан страны и искреннюю заботу о тех, кто находится на переднем крае битвы за мирное и благополучное будущее России.

От себя Фарид Мухаметшин добавил, что на этом празднике собрались лучшие из лучших. «Отрадно, что в наше непростое время наши дорогие матери, сестры, жены и дочери активно участвуют во многих начинаниях республики. Экономика и политика, здравоохранение и образование, наука и культура — эти и многие другие отрасли нашей жизни немыслимы сегодня без вашего таланта и профессионализма», — подчеркнул он.

Председатель Госсовета РТ поздравил всех женщин с наступающим праздником и пожелал крепкого здоровья и семейного благополучия. Отличившимся жительницам республики Мухаметшин вручил государственные награды.

Указом Раиса Татарстана медалью «За доблестный труд» награждены руководитель аппарата Совета Альметьевского района Роза Афлятунова, инструктор по лечебной физкультуре центра АНО содействия людям с ограниченными возможностями «Я смогу» Гайша Ильясова. Медалью «100 лет образования ТАССР» награждена швея-мотористка ООО «Бугульминская швейная фабрика» Мария Кудряшова.

Собравшихся на торжественном мероприятии женщин поздравила и заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. «Дорогие девушки, женщины, с праздником вас! Всего самого лучшего! Спасибо вам за неиссякаемую любовь, за веру в победу», — сказала она.

Лейла Фазлеева наградила победительниц конкурса в номинации «Женщина-мать». Ими стали учитель физики в школе поселка Круглое Поле Тукаевского района, мать двоих родных и пятерых приемных детей Светлана Рогова, сестра-хозяйка Верхне-Отарского дома-интерната для детей, имеющих психические расстройства, многодетная мама Аниса Зарипова, глава большой животноводческой фермы, мать пятерых детей Резеда Хамидуллина из села Асеево Азнакаевского района (ее муж и старший сын участвуют в специальной военной операции на Украине) и другие.

В номинации «Женщина-лидер» отмечены начальник организационного отдела Совета Азнакаевского района, председатель районного женсовета Эльвира Галиева и руководитель территориального отделения Департамента казначейства Министерства финансов РТ из Апастовского района Гульнара Садыкова.

Кроме того, состоялось награждение победительниц в номинациях «Женщина — культура и духовность», «Женщина — пример года», «Бизнес-леди», «Героиня третьего возраста», «Женщина-ученый», «Моя судьба — моя профессия», «Мужчина-лидер», «Мужчина — благородное сердце».

Республиканский конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» проводится в Татарстане с 1996 года. Уже многие годы конкурс проходит при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Мероприятие включает три этапа: муниципальный, зональный и республиканский. По итогам 2022 года на конкурс поступило более 300 заявок. До зонального этапа добрались 267 участников. По итогам зональных туров на республиканский этап прошли 142 участника.

Лауреатов конкурса также сегодня поздравили Герой Российской Федерации Иван Додосов, руководитель депутатского объединения Госсовета Татарстана «Мәрхәмәт — Милосердие» Алсу Набиева, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов и председатель Общественной палаты РТ, председатель республиканской общественной организации «Женщины Татарстана» Зиля Валеева. Алсу Набиева вручила Полине Мулеевой специальный приз от объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт — Милосердие» — платок, символ женственности и красоты.