В Казани наградили победителей конкурса видеороликов «Читаем Тукая»

В Казани состоялась церемония награждения победителей конкурса видеороликов «Читаем Тукая», организованного Татарским книжным издательством.

В мероприятии приняли участие победители из Актаныша, Тюлячей, а также из башкирского города Нефтекамск и других населенных пунктов. Всего на конкурс поступило около 500 видеоработ.

Участники удивили экспертов исполнением произведений Габдуллы Тукая. Самому молодому участнику конкурса — три года, самому старшему — 69 лет. Организаторы конкурса отметили, что в нем нет проигравших, каждый участник внес частичку души и любви к творчеству великого поэта: «Все исполнители произведений Тукая уникальны и сделали свой собственный видеошедевр».

Дипломы и подарки победителям вручили главный редактор Татарского книжного издательства, поэт Ленар Шаех и редактор детской редакции, поэт Рифат Салах. Ранее каждому участнику конкурса был направлен специальный сертификат участника.

Ярким моментом церемонии стало выступление самих победителей, а также студентов театрального факультета Казанского государственного института культуры Рамиля Валеева и Аделии Низамовой, которые представили на сцене один день из жизни Тукая.