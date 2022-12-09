В Казани наградили СМИ, ставшие победителями конкурсе «Добро в эфире»

В Казани состоялась церемония награждения Республиканского конкурса среди СМИ «Добро в эфире». Представителей медиа наградили за лучшее освещение работы волонтерского сообщества.





Победителей конкурса определяли в семи номинациях. Оценивались публикации в социальных сетях, материалы в печатных и интернет-изданиях, телесюжеты, информационные выпуски на радио, материалы студенческих печатных изданий и электронных СМИ и видеоролики о деятельности добровольческого

сообщества республики. Также была предусмотрена специальная номинация «#МЫВМЕСТЕ» Победители стали обладателями сертификатов на сумму 50 тыс рублей, а лауреаты получили дипломы.

«Наш конкурс — это про возможности. Волонтеры реализуют разные направления в своей деятельности. Ребята говорят глубоко и осмысленно. Раскрывают те начинания, которые затем реализуют в своих акциях. В нашем конкурсе участвуют абсолютно разные средства массовой информации, они показывают, говорят, пишут. Здесь реализуется возможность рассказать о людях, которые живут на территории Татарстана. На это есть запрос, и это те люди, которые окружают нас везде», — заявил исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрат Мубарашкин.

Спикер также заметил, что в этом году в конкурс была добавлена новая номинация, которая посвящена всероссийской акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ» и республиканскому движению «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». В этой категории оценивались работы тех, кто освещал деятельность добровольцев, оказывающих помощь вынужденным переселенцам, а также мобилизованным и их семьям.

Главный редактор всероссийского медиапроекта «Добро.Журнал» Ашот Караханян добавил, что, по его мнению, в наше время важно освещать деятельность волонтеров, говорить о добросовестности и человечности.

«Важно рассказывать о человечных историях, которые показывают наш мир и делают его лучше.

Количество волонтеров растет, 86% россиян хотят, чтобы их дети и внуки стали волонтерами. Об этом говорят данные платформы Добро.рф. По недавним данным, там были зарегистрированы 4 млн человек, и более 30 млн добрых дел совершено. Тенденция такова, что движение волонтеров становится всё больше, оно популяризируется в нашей стране», — пояснил он.

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Заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдар Миргалимов обратил внимание, что волонтерские дела обеспечивают вовлеченность всего гражданского общества. По его словам, СМИ привлекают аудиторию к важному явлению и разъясняют обществу необходимость этой добровольной деятельности. Журналисты помогают представителям волонтерского сообщества осознать важность своих поступков и выбора», — уверен Миргалимов.

В номинации «Лучший телесюжет» в городских или республиканских СМИ победителем стал телеканал «ЮВТ-24» — Филиал АО «Татмедиа» (Альметьевский район). Лауреатам в этой категории стала Вероника Гайнутдинова, корреспондент программы «Новости Татарстана» дирекции информационных и общественно-политических программ АО «ТРК „Новый Век“».

Победителем в номинации «Лучший видеоролик о деятельности добровольческого сообщества РТ» признана Марина Власова, руководитель журнала «Постройка+», а лауреатом стал творческий коллектив АО «Транснефть-Прикамье».

В категории «Лучшая публикация в социальных сетях» первое место занял Михаил Гордеев, режиссер и линейный продюсер (Альметьевский район), а лауреатом — Сергей Иванов, специалист по работе с молодежью

многопрофильного молодежного центра «Яшьлэр доньясы» Бавлинского муниципального района РТ

В номинации «Лучший информационный выпуск на радио» в городских или республиканских СМИ победителем стала Диляра Гафурова, корреспондент радиовещания ГТРК «Татарстан», а лауреатом — Альфия Мухаметова, заместитель руководителя по радиовещанию филиала АО «Татмедиа» — «Актаныш-информ»

В этой номинации «Лучшая работа среди студенческих печатных изданий и электронных СМИ» победу одержала Ксения Оберюхтина, студентка 3-го курса Института международных отношений Казанского федерального университета, координатор добровольческого центра «КФУ — планета добрых людей». Лауреатом же стала Дания Загидуллина, руководитель медиацентра Института экологии и природопользования КФУ.

В категории «Лучшая публикация в интернет-изданиях и в периодических печатных изданиях» победитель — ИА «Город Казань KZN.RU», а лауреат — Лилия Гимазова, корреспондент газеты «Ватаным Татарстан».

В новой специальной номинации «#МЫВМЕСТЕ» оказалась награждена редакция информационных программ филиала АО «Татмедиа» — «Нижнекамск-информ». Лауреатом признана Алия Хайрутдинова, корреспондент АО «ТРК „Новый Век“».