В Казани наградили победителей конкурса социальных предпринимателей

В Торгово-промышленной палате РТ прошло вручение II ежегодной премии «Чын йөрәктән – От чистого сердца». Конкурс проводится среди социальных предпринимателей и некоммерческих организаций Татарстана.

Гости собирались к 11:00 в конференц-зале Торгово-промышленной палаты. Среди них были в первую очередь бизнесмены, например, основательница бренда Tatscarf Елена Габдрахманова или владелица магазина одежды бренда «Золотой песок» Ангелина Лащенкова. Первые ряды были заняты такими лицами, как имам-хатыб мечети «Ярдэм» Илдар Баязитов и министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Сбор гостей сопровождали звуки густого эмбиента.

«Именно в некоммерческом, негосударственном секторе порой формируются более современные и адаптивные подходы к оказанию помощи людям, например, с инвалидностью или пожилым людям», – рассказала Зарипова.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Она также добавила, что в таких проектах в будущем могут родиться эффективные способы разрешения актуальных социальных проблем, и эти методы уже могут войти в круг деятельности уже государственных учреждений. Так эти «стартапы» становятся повседневной практикой.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Одним из важных критериев отбора проектов-победителей является социальная значимость, рассказала директор АНО «Добрые истории» Альбина Сергеева. Также эти проекты должны иметь потенциал к масштабированию и развитию.

Конкурс проходит в двух номинациях: лучший социальный проект и лучшая некоммерческая организация. Первое место среди социальных проектов в этом году забрал Союз малого и среднего бизнеса города Нижнекамска в лице своего президента Натальи Гатауллиной. Лучшей же некоммерческой организацией был признан председатель РОО «Союз отцов» РТ.

«Очень радостно, что социальных предпринимателей становится все больше. Очень радостно, что нас поддерживает Раис Республики Рустем Нургалиевич», – поблагодарил всех предпринимателей председатель татарстанского отделения «Союза отцов» Адель Загретдинов.

Главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова также приняла участие в награждении Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

В прошлом году победителями конкурса социальных проектов стали Федеральная сеть центров детского плавания «Осьминожки» и Центр развития танцевального оздоровительного движения «Открытая река». Помимо диплома, обладатель первого места получает сертификат на 20 тыс. рублей от партнера конкурса. В этом году партнеры предоставили сертификаты на 20 тыс. рублей на полиграфические услуги.

«Все 25 лет нашей деятельности мы стараемся быть социально ответственным издательским бизнесом. Много книг было издано бесплатно. Если мы не будем чувствовать нашу социальную ответственность, я думаю, что все наши дела будут ничтожными. Каждый из вас прекрасно понимает, что всё возвращается», – уверен генеральный директор компании-партнера Издательский дом «Логос» Максим Андреев.

Максим Андреев: «Мы стараемся быть социально ответственным издательским бизнесом» Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Помимо основного конкурса, прошло вручение дипломов амбассадорам социального служения. Этим почетным титулом были в этом году награждены Илдар Баязитов и директор благотворительного фонда «Ак Барс Созидание» Альфия Валиева. Также прошла церемония вручения членских билетов.

В ходе торжественной программы зрителей радовали воспитанницы детской балетной школы «Жемчужина» и других танцевальных ансамблей.

Премия «Чын йөрәктән – От чистого сердца» организована при поддержке Министерства по делам молодежи РТ, ТПП РТ, ассоциации «Женщины бизнеса» и Альбины Сергеевой.