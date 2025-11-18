news_header_top
Общество 18 ноября 2025 15:37

В Казани наградили победителей конкурса «Школьный экопатруль»

Торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Школьный экопатруль» проходит сегодня театре кукол «Экият» в Казани.

«Сегодня подводим итоги конкурса "Школьный экопатруль"; видим полный зал детей, педагогов, родителей. Хотим сказать слова благодарности за такую активную работу. Тот, кто относится хорошо к экологии – тот относится хорошо к людям в целом: друзьям, соседям, одноклассникам. Это очень важно в воспитательных целях» , – сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Конкурс создан по поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в 2014 году. Его главная цель заключается в вовлечении школьников в природоохранную работу, демонстрации возможностей по сохранению объектов окружающей среды, что соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие».

«11-й раз подводим итоги: более 55 тысяч заявок поступило от школьников в адрес министерства, а дети, которые сегодня здесь – победители. Мы очень благодарны ребятам, которые занимаются сбором батареек. С 2019 года собрано более 238 тонн батареек, которые идут не на полигоны, а на переработку в Челябинск», – добавил Шадриков .

Для участия в конкурсе учащимся школ нужно скачать приложение «Я-школьник», зарегистрироваться и отправлять фотографии и видео нарушений в раздел «Школьный экопатруль». Каждое выявленное нарушение приносит участникам баллы, а информация о свалках оперативно передается экологам для их устранения.

За 2024-2025 учебный год от юных экологов поступила 3 181 заявка из 12 районов Татарстана. А за 11 лет существования проекта экологи получили от школьников более 55 тысячи сообщений о свалках. Ребята нашли и помогли устранить тысячи нарушений, доказав, что забота об окружающем мире начинается с простого шага.

Победителей наградили сегодня в нескольких номинациях: «Самый активный школьник» и «Самый активный класс» в разных возрастных категориях, а также «Самая активная школа», «Лучший муниципальный район / городской округ».

Победители получили дипломы и ценные подарки, стали участниками интерактивных площадок. Кроме того, школьники пообщались с блогерами, посмотрели научное шоу и сняли видео в режиме замедленной съемки.

На церемонии награждения также объявили имена победителей акции по сбору батареек. Всего за 2025 год благодаря школьникам в Татарстане было собрано и вывезено больше 71 тонны использованных источников тока. С момента старта акции, с 2019 года, ребята собрали и отправили на утилизацию более 238 тонн батареек.

