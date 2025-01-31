В Казани наградили победителей конкурса «Инновация года» в номинации «Перспектива»

Сегодня на коллегии Минмолодежи РТ состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного республиканского конкурса «Инновация года» в номинации «Перспектива». Победителей наградил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов. «Инновация года» – конкурс, направленный на поддержку научно-технологических проектов и компаний.

Организаторами конкурса выступили Инвестиционно-венчурный фонд РТ, Минобрнауки республики и Академия наук Татарстана. В 2024 году на участие в конкурсе поступило рекордное количество заявок – 514, что свидетельствует о высоком интересе к развитию наукоемких производств и технологических стартапов в регионе.

Как сообщили организаторы, основными целями конкурса в 2024 году стали внедрение инновационных технологий в экономику республики, развитие наукоемкого производства, повышение конкурентоспособности технологических компаний.

В этом году конкурс «Инновация года» претерпел трансформацию, внимание экспертов было сосредоточено на готовых решениях — прототипах и проектах, имеющих бизнес-потенциал. Акцент был сделан на прикладных разработках, что позволило повысить качество заявок и отобрать наиболее перспективные инициативы. Эксперты отметили, очный этап конкурса показал, что многие проекты имеют потенциал для участия в программах Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана, включая акселерацию и поддержку стартапов. Всего на конкурс было привлечено 514 заявок.

Финалисты номинации «Перспектива»:

1. Даниил Захаров – проект «Обновляемая электромеханическая ячейка Брайля». Разработанный дисплей Брайля – это портативное электронное устройство в виде планшета, подключаемое к компьютеру или телефону. Благодаря улучшенному функционалу и низкой стоимости, проект делает технологии доступнее для слабовидящих людей.

2. Захар Вориков – проект «Роботизированный конструктор на основе телеуправляемого необитаемого подводного аппарата». Отметим, что роботизированный конструктор «Нерпа» развивает навыки инженерии и программирования у молодого поколения. Техническая новизна проекта заключается в отсутствии герметизации корпуса подводного аппарата и уникальной форме деталей.

3. Полина Бабкина – проект «Компьютерное моделирование процесса очистки и осушки природного газа». Разработка повышает эффективность очистки природного газа, предлагая более действенный абсорбент для увеличения выхода очищенного продукта и улучшения эксплуатационных характеристик.

4. Арина Попова и Дарья Жилякова – проект «Диспергенты для ликвидации разливов газового конденсата». Уникальный диспергент минимизирует экологический ущерб и снижает финансовые потери нефтегазовых компаний при ликвидации разливов газового конденсата.

5. Дана Хабибуллина, Артур и Эдгар Якубчик – проект «Интеллектуальная сеть X-EYE». Разработанное решение экономит время учителей информатики, позволяя удобно управлять компьютерами из любой точки мира через Telegram без необходимости установки дополнительных программ.

Отмечается, что конкурс «Инновация года» проводится с целью создания условий для внедрения в экономику Татарстана инновационных технологий, развития наукоемких производств и повышения конкурентоспособности технологических компаний региона. Ежегодно конкурс объединяет талантливых ученых, студентов, предпринимателей и корпорации, стремящихся внести вклад в технологическое развитие республики.