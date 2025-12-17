В Казани наградили победителей конкурса «Этнографическая мозаика татарского народа»

Победителей фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа» наградили сегодня в Казани. Мероприятие прошло в стенах Дома дружбы народов Татарстана.

«Философия фотографии – это сохранить что-то на века. А фотограф – это человек, который умеет поймать момент и сохранить красоту для нас», – заявил депутат Государственного Совета РТ, руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин.

«Конкурс активно развивается, и количество участников ежегодно растет. Это означает, что конкурс востребован. Фотографы – это художники, которые запечатлели жизнь в своем снимке», – заметил в свою очередь директор Дома дружбы народов РТ Тимур Кадыров.

Фото: © «Татар-информ»

Среди победителей оказались два фотокорреспондента «Татар-информа» – Владимир Васильев и Рамиль Гали, которые заняли второе и первое места.

Конкурс «Этнографическая мозаика татарского народа» проводится уже более десяти лет. В этом году на него поступило свыше 400 работ из 13 регионов России.

В 2025 году конкурс проходил по трем номинациям: