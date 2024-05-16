В Казани наградили победителей «Игр долголетия»

Сегодня в Казани на стадионе «Трудовые резервы» состоялось закрытие и торжественное награждение победителей и призеров первой спартакиады «Игры долголетия. Жизнелюб».

В церемонии награждения приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, прославленная советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина и ветераны спорта Республики Татарстан.

После награждения участников спартакиады состоялся розыгрыш призов среди зрителей, праздничный концерт и зумба-дискотека. За победителей районных и городских соревнований громко радовались трибуны, заполненные земляками и друзьями. Надо было видеть восторг в глазах победителей, получавших заслуженные кубки из рук великой фигуристки.

Сама Роднина, которая 12 лет жила и работала в США, подчеркнула, что ничего подобного за океаном она не видела.

«Игры долголетия» - продолжение социального проекта «Жизнелюб», реализуемого в Казани с декабря 2016 года. Спартакиада для жизнелюбов стартовала осенью прошлого года по инициативе главы города Казани. Проект направлен на поддержание здорового образа жизни, активного долголетия и позитивного настроя жителей Казани старшего поколения. По данным спорткомитета города, за 7 лет число пенсионеров-жизнелюбов, занимающихся спортом, возросло более чем в три раза - с 7,7 тысячи в 2016 году до 25 тысяч человек в 2024.

Соревнования проходили с октября 2023 года по май 2024 года в два этапа (районный и городской) по 10 видам спорта: настольный теннис, шахматы, дартс, плавание, футбол, волейбол, бег, лыжные гонки, ГТО, северная ходьба. В состязаниях приняли участие более 2 тыс. любителей спорта золотого возраста и порядка тысячи зрителей из всех семи районов города.

I место завоевала команда Вахитовского района, II - Авиастроительного, а III - Приволжского. Советский район по итогам соревнований - на IV месте, Кировский - на V, Московский - на VI, Ново-Савиновский - на VII. Участники игр получили 1000 индивидуальных наград и 100 призовых кубков. Отдельно чествовали самых возрастных спортсменов первого сезона «Игр долголетия».

Так, кубками и званием «Спортивная гордость района» награждены Рамзия Латыпова и Рустем Мухаметзянов из Авиастроительного района, Лариса Исаева и Равиль Галиуллин из Вахитовского района, Светлана Орлова и Ильдус Тухватуллин из Кировского района, Лейля Пестова и Айдар Миндубаев из Московского района, Наталья Рысьева и Геннадий Иванов из Ново-Савиновского района, Лилия Сергеева и Илшат Гарифуллин из Приволжского района, Самига Юсупова и Рустам Сагиров из Советского района. Эти спортсмены приняли участие в наибольшем количестве дисциплин, показали наилучшее спортивное мастерство и завоевали большинство наград на районных и городских этапах.

Легендами первых Игр долголетия признаны самые взрослые и опытные участники: 90-летний Георгий Гаврилов и 85-летняя Фирая Юсупова из Советского района. Они участвовали в соревнованиях по шахматам.

«Тренировки для подготовки к соревнованиям были организованы на 20 спортобъектах во всех районах города, а по скандинавской ходьбе - в парках и скверах под руководством инструкторов Федерации северной ходьбы РТ. Интерес к соревнованиям большой, и это очень радует. Для подготовки к следующему сезону «Игр долголетия» летние тренировки для всех желающих будут организованы не только в муниципальных спортобъектах, но также во дворах и парках в рамках проекта «Спорт у дома» в 31 локации», - рассказал председатель спорткомитета Казани Линар Гарипов.

Также в ходе закрытия спартакиады на пятитысячном стадионе «Трудовые резервы» прошел парад первых участников игр, церемония награждения, розыгрыш ценных призов на сумму 30 тыс. рублей (смартфон, палки для северной ходьбы, футбольные мячи, массажер и др.), танцевальная зумба-зарядка и автограф-сессия с Родниной. В концертной программе праздника приняли участие народная артистка РТ Эльмира Калимуллина, трио «Премьер» и трио «Болгар кызлары».

Отметим, что для посещения казанским жизнелюбам безвозмездно предоставляются 20 муниципальных спортобъектов: универсальный спортивный комплекс «Триумф», спортивный центр с плавательным бассейном «Ак Буре», универсальный спортивный комплекс «Ак Буре», плавательный бассейн «Ракета», спортивный комплекс «Спектр», ледовый дворец «Золотая шайба», стадион «Локомотив» им. Виктора Колотова, лыжно-биатлонный комплекс «Мирный», стадион «Кожаный мяч», универсальный спортивный комплекс «Ватан», стадион «Тасма», ледовые арены «Баско» и «Форвард», спорткомплекс «Центр бокса и настольного тенниса», футбольно-легкоатлетический манеж, Центральный стадион, плавательные бассейны «Касатка» и «Акчарлак», стадион «Трудовые резервы» и спорткомплекс «Мотор».