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В Казани наградили победителей и призеров соревнований по картингу
Церемония награждения призеров соревнований по картингу в 16 различных классах и в командном зачете прошла сегодня в столице Татарстана. Награды победителям вручил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.
«Картинг есть, был и будет», - сказал Минниханов в своем приветственном слове.
Он отметил неоценимый вклад тренеров в развитие этого вида спорта и отдельно поблагодарил их за работу. Также собравшиеся почтили память Евгения Шафранова минутой молчания – одного из родоначальников развития картинга в республике.
Перед началом церемонии всем участникам показали небольшой фильм об итогах соревнований по картингу в Татарстане. К слову, в 2024 году прошли 15 соревнований по этому виду спорта как всероссийского масштаба, так и республиканского.
Как было отмечено в этом фильме, картинг не имеет ни пола ни возраста. Соревнования проходили как для детей, так и для людей серебряного возраста. А победителями в них зачастую становились представительницы прекрасного пола.
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