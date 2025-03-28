В Казани наградили победителей грантового конкурса СИБУРа «Формула хороших дел»

Фото: Пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В офисе компании СИБУР в Казани наградили победителей грантового конкурса для социальных проектов «Формула хороших дел». Были определены семь победителей, которые представили свои идеи по разным направлениям. Среди них оказались не только некоммерческие организации, но и школы, детские сады и даже университеты города.

«Сегодня мы собрались в Казани, чтобы поздравить победителей грантового конкурса "Формула хороших дел". Они представили свои проекты по совершенно разным направлениям: это и образование, и культура, и спорт, и инклюзия. С каждым годом количество и качество заявок растет. От Казани мы получили около 50 заявок, семь из них стали победителями», – отметила руководитель программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании СИБУР Елена Снежко.

Конкурс проводится в Казани уже третий год, за это время некоторые проекты выросли до межрегионального уровня и оказывают большой социальный эффект, продолжила она.

«Я очень благодарна авторам проектов. Мы рады, что в Казани такие ответственные жители, которым не все равно, что происходит в городе. Хочется, чтобы они продолжали расти. Мы видим примеры, когда маленькие грантовые проекты дорастают до межрегиональных масштабов», – подчеркнула Елена Снежко.

Перед церемонией награждения победители были приглашены на экскурсию по предприятию, а затем они рассказали о своих проектах, получили дипломы и ценные призы.

Одним из самых ярких примеров стала инициатива музея-заповедника «Казанский Кремль» по проведению летних музейных смен для детей с ограниченными возможностями. Проект уже третий год входит в число победителей грантового конкурса СИБУРа «Формула хороших дел».

«Смены для детей на территории Казанского Кремля мы планируем провести летом 2025 года. Предусмотрены смены для слабовидящих детей, глухих и слабослышащих подростков. Таким образом мы знакомим ребят с музейной жизнью Кремля, на протяжении нескольких дней они познакомятся с нашими площадками через экскурсии, мастер-классы, а в конце их ждет семейный пикник», – пояснила руководитель отдела просветительских и инклюзивных программ музея-заповедника «Казанский Кремль» Дарья Муратова.

Интересно, что большая часть победителей – сразу четыре проекта – представлены в направлении «Образование». Среди них – интеллектуальная игра «ХИМиЯ» для школьников, оборудование уголка для молодых мам в КФУ, где они смогут оставить детей во время сдачи экзаменов, профориентационная игра «Будущее ядерной энергетики», а также проект, направленный на создание условий для развития у детей дошкольного возраста умений исследователей.

Также среди победителей оказалось и два проекта экологической направленности: «Наши зеленые друзья», который объединит детей с ограниченными возможностями здоровья и нормотипичных детей через заботу о природе, и «Лейка» – благодаря этой инициативе будут поощрены активисты, заботящиеся о полисадниках во дворах домов.