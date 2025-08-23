В Казани наградили победителей 19-го конкурса «Дети рисуют страну»

Сегодня, 23 августа, в штаб-квартире Татарстанского регионального отделения «Единой России» наградили победителей 19-го республиканского телевизионного конкурса «Дети рисуют страну». Конкурс проводится в рамках одноименного партийного проекта «Единой России». Его организаторы – ГТРК «Татарстан» и Татарстанское региональное отделение «ЕР» при поддержке Министерства образования и науки РТ, Госавтоинспекции МВД по РТ, а также ГБУ «Безопасность дорожного движения».

В 2025 году жюри оценило более 350 работ со всей республики. Детям-участникам предлагалось подготовить рисунки на три темы: «Мы – за безопасные дороги», «Год защитника Отечества в Российской Федерации», «Год защитника Отечества в Республике Татарстан».

В церемонии награждения приняли участие секретарь ТРО «ЕР», Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, временно исполняющий обязанности начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Дамир Бикмухаметов, гендиректор объединения «Зарница» Артур Абдульзянов, депутат Госсовета РТ, член партии «Единая Россия» Валентина Липужина, руководитель программы «Парламентские Вести» ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

Ведущий программы «Парламентские Вести» Дмитрий Второв поблагодарил участников и отметил, что задача конкурса – красиво, креативно и патриотично нарисовать свою страну.

«Девятнадцать лет назад в стенах этого здания родилась идея этой акции. За эти годы каждую весну мы с юными художниками достаточно хорошо справляемся с задачами. Задача состоит в том, чтобы красиво, креативно и патриотично, понятно рисовать нашу страну. За эти годы темы были разные, нынче главные темы – это Год защитника Отечества и наша постоянная тема безопасной дороги», – пояснил Второв.

Победителям конкурса вручили призы в виде телефонов, наушников, планшетов и бесплатной поездки в Казанский цирк на спектакль «Мирас-Наследие».

Самым младшим участником конкурса стал 5-летний Устин Некрасов в номинации «Год защитника Отечества в Российской Федерации». Его мама Анастасия рассказала корреспондентам, как сын создавал рисунок.

«Я педагог художественной школы, и наша школа принимает ежегодно участие в этом конкурсе, в этом году мы попробовали поучаствовать вместе с детьми. Это довольно экспрессивная работа, сын добавил в картину дым и огонь. Рисовал пастелью. Я помогаю ему, рассказываю о Великой Отечественной войне, о том, что сейчас идет спецоперация, что нас защищают. Вообще я даю ему наводки на картины, а так он всё делает сам», – сказала она.

Большинство детских работ выполнены с помощью акварельных и масляных красок, обычных карандашей и ручек. На некоторых картинах гости могли увидеть изображение новой выставки «Отец героя».

По мнению депутата Госсовета РТ и члена экспертной комиссии конкурса Валентины Липужиной, дети передают в своих картинах чувство любви, преданности, уважения к старшему поколению и воинам-защитникам.

«Нам бывает очень трудно всегда отобрать вот этих 14 человек, победителей. Мы каждый год немножко прибавляем количество людей, потому что мы не можем просто вот отказать ребятам, которые так талантливо передают все чувства», – сказала депутат.

Конкурс проводился с 17 марта по 9 июня. Его цели – приобщить детей младшего школьного возраста к выражению своего, пока небольшого, жизненного опыта в изобразительном искусстве, а также составить у них представление о ценностях мира, патриотизма и защиты своего Отечества.