В Казани наградили отличников «Тотального диктанта»

В Культурном центре им. А. С. Пушкина состоялась церемония награждения отличников акции «Тотальный диктант», которая проводилась по всему Татарстану на 1258 площадках 9 апреля.

В Казани тех, кому удалось получить «5» за свою работу, насчитывается более 400, сообщают организаторы акции.

Отличников, которые не смогли присутствовать на награждении, также не оставят без наград: у них есть возможность получить их в дистанционном формате, заполнив анкету по ссылке. В анкете необходимо указать свои данные и прикрепить скриншот оценки с официального сайта.

На церемонии организаторы отметили отличную работу филологов, диктующих, представителей площадок и волонтеров: им вручили благодарственные письма и памятные подарки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2022 году количество участников международной акции «Тотальный диктант» в Татарстане, увеличилось до 24 454. Для сравнения: в 2021-м диктант написали около 19,8 тыс. человек.