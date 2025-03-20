news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 20 марта 2025 17:42

В Казани наградили отличившихся работников сферы ЖКХ

Читайте нас в
Телеграм

В Казани прошел праздничный концерт, посвященный дню работника жилищно-коммунального хозяйства. Площадкой для проведения торжественного мероприятия стал дворец культуры имени Саид-Галеева в поселке Дербышки.

«Все вы посвятили себя одной из значимых отраслей экономики, от которой напрямую зависит функционирование промышленности и социальных объектов. Благодаря вашему труду в дома приходит тепло, вода, электричество и газ», – обратился к собравшимся первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.

Он подчеркнул, что труд работников ЖКХ всегда находится на виду, и каждый житель республики ежедневно ощущает и оценивает результаты этого труда.

В свою очередь министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин подчеркнул, что жилищно-коммунальное хозяйство сегодня – одна из важнейших и социально значимых отраслей экономики.

«Будучи профессионалами, вы порой сталкиваетесь с трудностями, которые требуют не только технических знаний, но и выдержки, самоотдачи и большого терпения. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, стабильности, новых достижений и успехов», – поздравил работников сферы ЖКХ министр.

В заключение отличившимся работникам вручили государственные награды, после чего для всех гостей праздника на сцене выступили творческие коллективы и звезды татарской эстрады.

#Нигматуллин Рустам #Татарстан #Марат Айзатуллин #ЖКХ #Казань
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: как в Казани зарабатывали на нелегальных мигрантах

«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: как в Казани зарабатывали на нелегальных мигрантах

19 марта 2025
Продажи упали на четверть: авторынок России пережил один из худших месяцев за 10 лет

Продажи упали на четверть: авторынок России пережил один из худших месяцев за 10 лет

19 марта 2025