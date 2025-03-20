В Казани наградили отличившихся работников сферы ЖКХ

В Казани прошел праздничный концерт, посвященный дню работника жилищно-коммунального хозяйства. Площадкой для проведения торжественного мероприятия стал дворец культуры имени Саид-Галеева в поселке Дербышки.

«Все вы посвятили себя одной из значимых отраслей экономики, от которой напрямую зависит функционирование промышленности и социальных объектов. Благодаря вашему труду в дома приходит тепло, вода, электричество и газ», – обратился к собравшимся первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.

Он подчеркнул, что труд работников ЖКХ всегда находится на виду, и каждый житель республики ежедневно ощущает и оценивает результаты этого труда.

В свою очередь министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин подчеркнул, что жилищно-коммунальное хозяйство сегодня – одна из важнейших и социально значимых отраслей экономики.

«Будучи профессионалами, вы порой сталкиваетесь с трудностями, которые требуют не только технических знаний, но и выдержки, самоотдачи и большого терпения. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, стабильности, новых достижений и успехов», – поздравил работников сферы ЖКХ министр.

В заключение отличившимся работникам вручили государственные награды, после чего для всех гостей праздника на сцене выступили творческие коллективы и звезды татарской эстрады.