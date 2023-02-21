В Казани наградили лучших участников движения «Сәләт»

Вручение премии «Сәмрух» молодежного движения «Сәләт» состоялось в казанском культурно-развлекательном центре «Пирамида». Ее вручают самым активным и талантливым членам движения, а также партнерам, оказывающим поддержку в реализации его проектов.

Премия вручается в 14 номинациях. Среди них — «Активист года», «Вожатый года», «Старший вожатый года», «Методист года», «Директор года», «Лагерь года», «Партнер года», «Сәләт поет», «Руководитель форума», «Стипендия Сәләт», «Мы благодарны» и «На одной волне».

Победительницей в номинации «Методист года» стала Камиля Ризванова. Она рассказала корреспонденту «Татар-информа», что главная ее задача — подбор преподавателей, способных в интересной форме донести информацию.

Лучшей вожатой была признана Лейсан Зайнуллина, в номинации «Напарники года» победили вожатые Расуль Валитов и Алсу Фатхутдинова из лагеря в Сабинском районе.

Одним из победителей в номинации «На одной волне» стал проект АО «Татмедиа» для детей — «СалаваTik».

Победители в остальных номинациях: