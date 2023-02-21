©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани наградили лучших участников движения «Сәләт»
Вручение премии «Сәмрух» молодежного движения «Сәләт» состоялось в казанском культурно-развлекательном центре «Пирамида». Ее вручают самым активным и талантливым членам движения, а также партнерам, оказывающим поддержку в реализации его проектов.
Премия вручается в 14 номинациях. Среди них — «Активист года», «Вожатый года», «Старший вожатый года», «Методист года», «Директор года», «Лагерь года», «Партнер года», «Сәләт поет», «Руководитель форума», «Стипендия Сәләт», «Мы благодарны» и «На одной волне».
Победительницей в номинации «Методист года» стала Камиля Ризванова. Она рассказала корреспонденту «Татар-информа», что главная ее задача — подбор преподавателей, способных в интересной форме донести информацию.
Лучшей вожатой была признана Лейсан Зайнуллина, в номинации «Напарники года» победили вожатые Расуль Валитов и Алсу Фатхутдинова из лагеря в Сабинском районе.
Одним из победителей в номинации «На одной волне» стал проект АО «Татмедиа» для детей — «СалаваTik».
Победители в остальных номинациях:
- «Мы благодарны» — Вячеслав Бурдов, Галия Закирова, Фираид Нуруллин, Фанир Галимов, Рашид Ямбулатов и Марат Бариев;
- Стипендия «Сәләт» — Булат Ахунов, Лейсан Низамова и Адиля Халимова;
- «Клуб года» — «Сәләт-Әлки»;
- «Руководитель форума» — Данияр Галиев;
- «Сәләт поет» — лагерь «Сәләт-Рухият» с песней «Сизәм»;
- «Партнер года» — телеканал «Шаян ТВ» ООО «КСИЛ-Миллениум»;
- «На одной волне» — детское радио «Саф», Эльмир Низамов и проект «СалаваTik»;
- «Старший вожатый года» — Ильнара Фахриева;
- «Директор года» — директор лагеря «Сәләт-Тел» Гульназ Гатина;
- «Активист года» — Алмаз Нигматзянов;
- «Лагерь года» — «Сәләт — Раушан».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»