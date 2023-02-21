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Общество 21 февраля 2023 21:50

В Казани наградили лучших участников движения «Сәләт»

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Вручение премии «Сәмрух» молодежного движения «Сәләт» состоялось в казанском культурно-развлекательном центре «Пирамида». Ее вручают самым активным и талантливым членам движения, а также партнерам, оказывающим поддержку в реализации его проектов.

Премия вручается в 14 номинациях. Среди них — «Активист года», «Вожатый года», «Старший вожатый года», «Методист года», «Директор года», «Лагерь года», «Партнер года», «Сәләт поет», «Руководитель форума», «Стипендия Сәләт», «Мы благодарны» и «На одной волне».

Победительницей в номинации «Методист года» стала Камиля Ризванова. Она рассказала корреспонденту «Татар-информа», что главная ее задача — подбор преподавателей, способных в интересной форме донести информацию.

Лучшей вожатой была признана Лейсан Зайнуллина, в номинации «Напарники года» победили вожатые Расуль Валитов и Алсу Фатхутдинова из лагеря в Сабинском районе.

Одним из победителей в номинации «На одной волне» стал проект АО «Татмедиа» для детей — «СалаваTik».

Победители в остальных номинациях:

  • «Мы благодарны» — Вячеслав Бурдов, Галия Закирова, Фираид Нуруллин, Фанир Галимов, Рашид Ямбулатов и Марат Бариев;
  • Стипендия «Сәләт» — Булат Ахунов, Лейсан Низамова и Адиля Халимова;
  • «Клуб года» — «Сәләт-Әлки»;
  • «Руководитель форума» — Данияр Галиев;
  • «Сәләт поет» — лагерь «Сәләт-Рухият» с песней «Сизәм»;
  • «Партнер года» — телеканал «Шаян ТВ» ООО «КСИЛ-Миллениум»;
  • «На одной волне» — детское радио «Саф», Эльмир Низамов и проект «СалаваTik»;
  • «Старший вожатый года» — Ильнара Фахриева;
  • «Директор года» — директор лагеря «Сәләт-Тел» Гульназ Гатина;
  • «Активист года» — Алмаз Нигматзянов;
  • «Лагерь года» — «Сәләт — Раушан».
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