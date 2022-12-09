В Казани наградили лучших социальных предпринимателей Татарстана

В Казани наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект». Церемонию провел руководитель центра инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимателей Татарстана Михаил Унтура.

«В этом году на конкурс поступило свыше 30 заявок, из которых судьи выбрали восемь лучших проектов. Победители получили сертификаты на обучение у специалистов социального предпринимательства на сумму 40 тыс. рублей», – рассказал он.

Унтура добавил, что, хотя в конкурсе представлено 12 различных номинаций, победителей оказалось всего восемь.

«На некоторые номинации поступило больше заявок, на некоторые меньше, плюс некоторые проекты подходили сразу к нескольким номинациям. В последнем случае участники должны были выбрать только одну, поэтому так получилось, что четыре номинации никому не вручены», – пояснил спикер.

Помимо памятных подарков и сертификатов на обучение победители получили возможность поучаствовать в федеральном этапе конкурса

«Эта награда говорит о том, что мы занимаемся нужным и востребованным делом. Я горжусь тем, что помогаю людям с ограниченными возможностями достигать успехов, чтобы этих успехов они достигали сами», – заявила одна из победительниц конкурса Зульфия Латипова.

Отметим, что социальное предпринимательство как направление возникло относительно недавно – в 2015 году, и с каждым годом зарегистрированных социальных предприятий становится все больше. Так, в этом году регистрацию получили порядка 140 предприятий, а в прошлом – около 120, что говорит о постепенном росте популярности направления.