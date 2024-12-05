В Казани наградили лучших пресс-секретарей министерств и муниципалитетов РТ

В Казани сегодня наградили лучших пресс-секретарей министерств, ведомств и муниципалитетов. Церемония прошла в рамках образовательного форума «Госдиджитал: Люди. Идеи. Коммуникация». Победителей определили по шести номинациям.

«В это напряженное время большая ответственность за достоверность и правильность подачи информации ложится на пресс-секретарей министерств и ведомств. Это такой краеугольный камень государственной власти. Они первые озвучивают достоверную информацию, а потом ее берут СМИ и соцсети», – заявил заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Дмитрий Перевезенцев.

Фото: ЦУР Республики Татарстан

Он отметил, что пресс-секретарь сегодня сам может проводить информационные кампании и напрямую общаться со своей аудиторией, а для этого должен владеть всеми цифровыми инструментами. «Все это вы уже постигли», – обратился к собравшимся Перевезенцев.

Замруководителя агентства наградил победителей в номинации «Лучшая информационная кампания». Здесь победу одержали пресс-служба мэрии Казани за кампанию о билбордах и пресс-служба мэрии Набережных Челнов за освещение темы общественного транспорта.

Награды в номинации «Прорыв года» вручил депутат Госсовета РТ, бывший капитан «Ак Барса» и чемпион мира по хоккею Данис Зарипов. «Для меня это самая важная номинация, и у ее победителей на профессиональном пути все еще впереди», – подчеркнул он.

Победителями в этой номинации стали пресс-службы Администраций Верхнеуслонского и Пестречинского районов, которые улучшили показатели в соцсетях.

В номинации «Обратная связь в соцсетях» лучшими признаны пресс-секретари Минобрнауки РТ, Минтруда РТ и Администрации Чистопольского района.

«Мы с вами ежедневно принимаем обращения. Видим, как граждане реагируют на те или иные события республики, города, района, села. И главное – создать такое настроение, чтобы человек понимал, что все это делается в интересах татарстанцев. Умение ответить на негативные послания тоже требует большой квалификации, опыта. Благодаря обратной связи, мы находим возможность узнать о проблеме человека, помочь ему. А иногда и затормозить ситуацию с нарушением его прав», – сказала участникам форума уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

В номинации «Лучшая обработка информационных рисков» победили Минэкологии РТ, пресс-служба Администрации Зеленодольского района.

В номинации «Креативность в коммуникациях» награды получили Минмолодежи РТ, пресс-службы Администраций Новошешминского и Альметьевского районов.

Фото: ЦУР Республики Татарстан

Победителем в номинации «За верность профессии» стал начальник отдела по работе со СМИ министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Андрей Родыгин. Награду ему вручил руководитель подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марсель Гильмеев.

«Верность профессии, наверное, касается не только того дела, которым человек занимается. В нашем случае – это верность людям, с которыми работают министерства, ведомства, муниципалитеты. Это верность стране и республике. Человек много лет работает в этой должности и отвечает в том числе за наше спокойствие», – заметил он.

Напомним, что образовательный форум «Госдиджитал: Люди. Идеи. Коммуникация» проходил в Казани два дня. Он был организован для пресс-секретарей министерств, ведомств и муниципальных образований республики. Программа форума включала сессии, мастер-классы, практикумы по развитию креативности, цифровому сторителлингу и многое другое.