В Казани наградили лучших картингистов сезона со всей республики
Сегодня в Казани Федерация автомобильного спорта РТ совместно с Госавтоинспекцией Татарстана и ГБУ «Безопасность дорожного движения» подвели итоги республиканских соревнований по картингу сезона 2022 года.
Награды сегодня вручили 45 призёрам в 15 классах соревнований, которые прошли в этом году на картодромах Казани, Набережных Челнов и Сабинского района.
Мероприятие началось с документального фильма о почившем судье всероссийской категории, председателе комитета по трассам Федерации автомобильного спорта РТ Евгении Шафранове.
В фильме «Крутые виражи Евгения Шафронова» зрителям рассказали о главном идеологе картингового движения в Татарстане.
«Профессионал с большой буквы, который внес неоценимый вклад в развитие и популяризацию автомобильного спорта в Республике Татарстан и России», – говорилось в фильме.
Далее с приветственных слов ведущего началась церемония награждения победителей. На сцену пригласили заместителя председателя Госсовета РТ Юрия Камалтынова и заместителя министра внутренних дел РТ Алексея Соколова.
«В фильме мы могли увидеть на примере истории одного человека историю страны, нескольких поколений и одного очень интересного вида спорта. Хочу пожелать вам всем, ребята, только одного: став победителем сегодня здесь – будьте победителями по жизни в принципе. В учебе, дружбе, спорте и дальнейшей работе. Хочу сказать отдельное спасибо тренерам, через ваши руки и сердце проходят судьбы тысяч наших мальчишек и девчонок, спасибо вам», – поделился Камалтынов.
Призеры соревнований по очереди выходили на сцену, где им вручали кубки и памятные дипломы.
Первые места в 15 классах соревнований заняли:
- «Мини» – Валерий Матвеев из Набережных Челнов, команда «КАМАЗ-мастер Юниор»
- «Honda 200» – Расуль Самигуллин из Казани, команда «МАК-Титан»
- «Стриж» – Данис Насибуллин из Богатых Сабов, команда «Торнадо» – победитель Первенства Республики Татарстан
- «Пилот» – Мурад Зиатдинов из Казани, команда «МАК-Титан»
- «Супер Мини» – Динияр Исламов из Набережных Челнов, команда «PROFI»
- «Кадет» – Артур Гараев из Богатых Сабов, команда «Торнадо»
- «Ротакс Макс Юниор» – Нияз Ахунов из Набережных Челнов, команда «КАМАЗ-мастер Юниор»
- «125А» – Айдан Гараев из Уруссу, команда «Шмель»
- «Национальный Юниор» – Мурад Зиатдинов из Казани, команда «МАК-Титан»
- «Honda GX 270-юниор» – Родион Авдиенко из Нижнекамска, команда «NK-Racing Team»
- «125Б» – Артур Шихов из Уруссу, команда «Шмель»
- «Ротакс Макс» – Денис Николаев из Казани, команда «Торнадо»
- «Национальный» – Роман Шафранов из Казани, команда «МАК-Титан»
- «Восход» – Рифат Исрафилов из Богатых Сабов, команда «Торнадо»
- «KZ2» – Николай Фролов из Казани, команда «МАК-Титан»
Между награждениями для зрителей выступали студенты Казанского Государственного института культуры, они пели хором, танцевали и играли на музыкальных инструментах.
Когда же церемония стала подходить к концу, родители юных чемпионов встали из зрительского зала и вышли на сцену, чтобы сфотографироваться с ними.
Корреспонденту «Татар-информа» удалось пообщаться с одним из призеров. Он рассказал о том, что сейчас чувствует и с кем пришел на награждение.
«Я сегодня получил кубок и диплом за то, что занял третье место в чемпионате по России, состоящем из трех этапов. Сейчас я испытываю гордость, радость и восторг. Пришел сегодня со своим тренером и товарищами по команде. Тренера сидели буквально перед сценой и здесь же нас поддерживали, как поддерживают всегда. Они привели нас сюда – к победе», – поделился Максим Кузнецов из Набережных Челнов, он представляет команду «КАМАЗ-мастер Юниор».
После зал начал пустеть, а чемпионы и гости расходиться по домам. Так закончилась церемония подведения итогов соревнований по картингу сезона 2022 года.