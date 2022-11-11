В Казани наградили лучших картингистов сезона со всей республики

Сегодня в Казани Федерация автомобильного спорта РТ совместно с Госавтоинспекцией Татарстана и ГБУ «Безопасность дорожного движения» подвели итоги республиканских соревнований по картингу сезона 2022 года.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Награды сегодня вручили 45 призёрам в 15 классах соревнований, которые прошли в этом году на картодромах Казани, Набережных Челнов и Сабинского района.

Мероприятие началось с документального фильма о почившем судье всероссийской категории, председателе комитета по трассам Федерации автомобильного спорта РТ Евгении Шафранове.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В фильме «Крутые виражи Евгения Шафронова» зрителям рассказали о главном идеологе картингового движения в Татарстане.

«Профессионал с большой буквы, который внес неоценимый вклад в развитие и популяризацию автомобильного спорта в Республике Татарстан и России», – говорилось в фильме.

Далее с приветственных слов ведущего началась церемония награждения победителей. На сцену пригласили заместителя председателя Госсовета РТ Юрия Камалтынова и заместителя министра внутренних дел РТ Алексея Соколова.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«В фильме мы могли увидеть на примере истории одного человека историю страны, нескольких поколений и одного очень интересного вида спорта. Хочу пожелать вам всем, ребята, только одного: став победителем сегодня здесь – будьте победителями по жизни в принципе. В учебе, дружбе, спорте и дальнейшей работе. Хочу сказать отдельное спасибо тренерам, через ваши руки и сердце проходят судьбы тысяч наших мальчишек и девчонок, спасибо вам», – поделился Камалтынов.

Призеры соревнований по очереди выходили на сцену, где им вручали кубки и памятные дипломы.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Первые места в 15 классах соревнований заняли:

«Мини» – Валерий Матвеев из Набережных Челнов, команда «КАМАЗ-мастер Юниор»

«Honda 200» – Расуль Самигуллин из Казани, команда «МАК-Титан»

«Стриж» – Данис Насибуллин из Богатых Сабов, команда «Торнадо» – победитель Первенства Республики Татарстан

«Пилот» – Мурад Зиатдинов из Казани, команда «МАК-Титан»

«Супер Мини» – Динияр Исламов из Набережных Челнов, команда «PROFI»

«Кадет» – Артур Гараев из Богатых Сабов, команда «Торнадо»

«Ротакс Макс Юниор» – Нияз Ахунов из Набережных Челнов, команда «КАМАЗ-мастер Юниор»

«125А» – Айдан Гараев из Уруссу, команда «Шмель»

«Национальный Юниор» – Мурад Зиатдинов из Казани, команда «МАК-Титан»

«Honda GX 270-юниор» – Родион Авдиенко из Нижнекамска, команда «NK-Racing Team»

«125Б» – Артур Шихов из Уруссу, команда «Шмель»

«Ротакс Макс» – Денис Николаев из Казани, команда «Торнадо»

«Национальный» – Роман Шафранов из Казани, команда «МАК-Титан»

«Восход» – Рифат Исрафилов из Богатых Сабов, команда «Торнадо»

«KZ2» – Николай Фролов из Казани, команда «МАК-Титан»

Между награждениями для зрителей выступали студенты Казанского Государственного института культуры, они пели хором, танцевали и играли на музыкальных инструментах.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Когда же церемония стала подходить к концу, родители юных чемпионов встали из зрительского зала и вышли на сцену, чтобы сфотографироваться с ними.

Корреспонденту «Татар-информа» удалось пообщаться с одним из призеров. Он рассказал о том, что сейчас чувствует и с кем пришел на награждение.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я сегодня получил кубок и диплом за то, что занял третье место в чемпионате по России, состоящем из трех этапов. Сейчас я испытываю гордость, радость и восторг. Пришел сегодня со своим тренером и товарищами по команде. Тренера сидели буквально перед сценой и здесь же нас поддерживали, как поддерживают всегда. Они привели нас сюда – к победе», – поделился Максим Кузнецов из Набережных Челнов, он представляет команду «КАМАЗ-мастер Юниор».

После зал начал пустеть, а чемпионы и гости расходиться по домам. Так закончилась церемония подведения итогов соревнований по картингу сезона 2022 года.