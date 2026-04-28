В Казани наградили лауреатов премии имени ветерана УИС Рафаиля Давлеева

Фото предоставлено общественным советом УФСИН по РТ

Сегодня на базе Учебного центра ФСИН России в столице Татарстана наградили лауреатов премии имени ветерана уголовной исполнительной системы Рафаиля Давлеева. Об этом рассказали в общественном совете УФСИН по РТ.

Прибывшие в Казань сотрудники пенитенциарной системы и ветераны Федеральной службы исполнения наказаний, общественные и религиозные деятели высоко оценили работу общественного совета при УФСИН по РТ и поблагодарили Общенациональный благотворительный фонд «Ярдам – Помощь» за учреждение премии.

Премия имени Давлеева и медаль «За активную гражданскую позицию» вручаются ежегодно лучшим сотрудникам уголовной исполнительной системы, общественным деятелям и журналистам, священникам и имамам, работающим в учреждениях ФСИН, а также другим людям, вносящим большой вклад в совершенствование УИС.

Собравшихся поприветствовали почетные гости: начальник Управления ФСИН России по РТ генерал-майор внутренней службы Эдуард Хиалеев, уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, председатель общественного совета УФСИН по РТ и глава Союза общественных деятелей РТ Александр Даренков, председатель совета фонда «Ярдам – Помощь» Илдар хазрат Баязитов и председатель Общероссийской организации ветеранов УИС, главный научный сотрудник ФСИН доктор юридических наук Салих Шамсунов.

Лауреатами премии в 2026 году стали: заместитель председателя общественного совета при ФСИН России, руководитель центра кризисной психологии Михаил Хасьминский (Москва), помощник муфтия Единого духовного управления мусульман Красноярского края, мусульманский психолог Рушан хазрат Салахетдинов, начальник ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по РТ Альфат Замалтдинов, начальник ФКУ «Исправительная колония-10» УФСИН России по РТ Ильдар Минахметов и заместитель начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РТ Айрат Зарипов.

Кроме того, председатель общественного совета ведомства Александр Даренков вручил медали «За заслуги перед обществом». Их удостоены ректор Болгарской исламской академии Фархат Хуснутдинов, главный внештатный психолог-консультант Министерства образования Саратовской области, федеральный эксперт Национальной родительской ассоциации, лектор Российского общества «Знание», почетный член Академии наук Чеченской Республики, кандидат педагогических наук Сергей Саратовский, заместители начальника Управления ФСИН по РТ, полковники внутренней службы Ильназ Фахреев и Эльдар Аллахвердиев, помощник начальника Главного управления ФСИН России по Свердловской области по организации работы с верующими, протоиерей Алексий Елисеев, имам мечети села Кармыш Чувашской республики Юсуп хазрат Кадыров.

«Сегодня мы с Александром Даренковым осмотрели новый следственный изолятор, провели воспитательную беседу с несовершеннолетними, встретились с сотрудниками учреждения. <...> Условия содержания очень хорошие, работа выстроена профессионально. Поражаюсь работой регионального общественного совета ведомства по совершенствованию уголовной исполнительной системы. Совет имеет уникальный опыт и замечательные проекты, при этом, остается максимально открытым. Самый открытый совет самого закрытого ведомства!» – заявил Михаил Хасьминский, отдельно поблагодарив фонд «Ярдам – Помощь» за учреждение премии имени Рафаиля Давлеева.

В завершении мероприятия Эдуард Хиалеев вручил ведомственные награды отличившимся общественникам. Почетной грамотой УФСИН по РТ отмечен Александр Даренков. Благодарственным письмом УФСИН по РТ поощрены члены общественного совета: Дмитрий Салимов, Аскар Сабитов, Илья Мартьянов и Ренат Музаферов.

«В Татарстане общественный совет УФСИН, первым председателем которого был Рафаиль Ганиевич Давлеев, сейчас включает в себя весьма внушительный список общественных деятелей из числа известных ученых, титулованных спортсменов, представителей духовенства, СМИ, заслуженных артистов эстрады, бизнеса и других сфер <...>, обладающих активной гражданской позицией», – заметил Александр Даренков.

«Мы постарались сделать этот орган максимально эффективным как в вопросах совершенствования уголовной исполнительной системы и ее гуманизации, так и в вопросах защиты прав человека, а также ресоциализации, пробации и адаптации осужденных», – подчеркнул общественник.