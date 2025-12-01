В Казани наградили лауреата математической премии им. Лобачевского

Фото: Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Казани, в Императорском зале КФУ, прошла церемония вручения медали и премии имени Н. И. Лобачевского. Награду главному научному сотруднику лаборатории геометрии и топологии ПОМИ РАН Сергею Иванову вручили Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и ректор вуза Ленар Сафин.

«Республика Татарстан традиционно является одним из ведущих центров науки в области неевклидовой геометрии и информационных технологий. Это было бы невозможно без опоры на фундаментальное математическое образование», – отметил в поздравительной речи Премьер-министр республики.

Медаль имени Н.И. Лобачевского присуждается один раз в два года и сопровождается денежной премией в размере 75 тыс. долларов. Ее получают ученые за научные труды, открытия и изобретения, имеющие важное значение для науки и практики в области фундаментальной и прикладной математики.

Награда является правопреемником аналогичной премии, присуждавшейся Казанским университетом в 1897–1937 годах, и медали, учрежденной постановлением Кабинета Министров СССР в честь 200-летия со дня рождения великого математика и присуждавшейся Казанским университетом в 1992–2002 годах. Данную премию впервые вручили в 2017 году к 225-летию Николая Лобачевского.

Среди номинантов премии в этом году ученые из Индии, Узбекистана и Казахстана. Заявки на нынешний конкурс принимались с декабря 2024 года, тогда же был утвержден состав жюри.

«Нам пришлось привлечь многие математические коллективы, не только российские, об отдельных работах писали ученые из США. Мы выделили 6 работ, и работа Сергея Владимировича выделялась с самого начала», – рассказал председатель жюри математического конкурса, заведующий кафедрой алгебры и математической логики в Институте математики и механики КФУ Марат Арсланов.

По мнению Арсланова, результаты, полученные Ивановым, имеют «очень большие перспективы».

Видео: Жамиль Салимгареев