В Казани наградили кондуктора, который задержал разбившего окно автобуса дебошира

В Казани вручили премию кондуктору автобуса №45 Диляре Абдуллиной, которая в одиночку задержала дебошира, рассказал «Татар-информу» председатель Ассоциации АПТ РТ Сергей Темляков.

Инцидент произошел в минувшие выходные. 45-летний пассажир автобуса отказался оплачивать проезд, стал вести себя агрессивно, а после вовсе стал пинать двери автобуса и разбил стекло. После этого хулиган попытался скрыться, но отважная кондуктор задержала его и вернула на место преступления. Дебошира доставили в полицию, где на него составили протокол о мелком хулиганстве.

«Диляра Абдуллина работает кондуктором с 2010 года. Обладает безупречной репутацией, зарекомендовала себя грамотным специалистом», – сообщает Ассоциация АТП РТ

