В Казани наградили «Инвестора года»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Победителем конкурса «Инвестор года» в одноименной номинации стало производство «Хаят Кимья» на территории ОЭЗ «Алабуга». Церемония награждения прошла на заключительном заседании Клуба инвесторов в Казани.

«Почему «Хаят Кимья»? Они открыли новую линию в этом году, несмотря на санкционное давление. Поэтому им награду дали. Это Турецкая республика», – рассказала «Татар-информу» глава АИР Татарстана Талия Минуллина.

Завод «Хаят Кимья» заработал на территории ОЭЗ «Алабуга» в 2015-м. В ноябре 2024-го компания запустила новую автоматизированную линию по выпуску бумажных салфеток, инвестиции в проект составили 31 млн рублей.

На этой же встрече Клуба инвесторов Талия Минуллина дала прогноз по инвестициям в Татарстан за 2024 год.