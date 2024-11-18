В Казани наградили финалистов премии «Глаголица»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 18 ноября, в актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ совместно с благотворительным фондом «Счастливые истории» была организована серия мероприятий в рамках XI Международной независимой литературной премии «Глаголица». Об этом сообщают организаторы.

Участие приняли 150 человек. Мероприятие началось с неформальной беседы между участниками премии и приглашенными писателями, журналистами и переводчиками. Прямо из зала задавались вопросы на тему литературы, творчества, а также о становлении пути писателя, о трудностях, через которые он проходит, а также зрители просили поделиться советом и жизненным опытом.

Участники также встретились с прямыми потомками русского поэта Александра Пушкина по линии его старшего сына и внучки Натальи.

Также в рамках мероприятия состоялась встреча с директором Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радифом Замалетдиновым. Он вручил присутствующим фирменные мерчи вуза.

На мероприятии наградили финалистов премии «Глаголица». Они получили возможность приехать в Казань на литературную смену с 14 по 19 ноября, встретиться с известными писателями России и мира и побороться за престижную награду – статуэтку Хрустальная сова.

Финал конкурса пройдет в Большом концертном зале имени Сайдашева, где экспертами будут определены 13 победителей.

В состав жюри премии входят Андрей Усачев, Нилла Дашевская, Сергей Махотин, Виктор Лунин, Надежда Ажгихина, Ганижан Гильманов, Рифат Салахов, Рустем Галиуллин, Венера Якупова, Ольга Варшавер, Евгения Пастернак, Андрей Жвалевский и Анна Русс.

Премия «Глаголица» - литературный конкурс для авторов от 10 до 17 лет, который дает возможность попробовать свои силы в большой литературе, познакомиться с признанными мастерами слова, перенять опыт и знания, совершенствовать родной язык, русский или татарский, обрести единомышленников.

Премия была учреждена в 2013 году, а первый конкурс прошел в 2014-м. С 2023 года «Глаголица» проводится под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

В 11-м сезоне конкурса участие приняли 2688 человек из разных уголков РФ и зарубежных стран.