В Казани наградили боксеров-динамовцев за успехи на международных турнирах

Фото: пресс-служба ОГО ФСО «Динамо» РТ

Сегодня, в День народного единства, боксеров Татарстанского общества «Динамо» наградили за успешные выступления на международных турнирах. Об этом сообщает пресс-служба общества.

Во встрече, состоявшейся в Казанском Кремле, приняли участие руководитель Администрации Раиса РТ и председатель ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров, первый заместитель главы ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин и президент Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев.

Асгат Сафаров в своем выступлении поздравил собравшихся с сегодняшним праздником и отметил достижения динамовских боксеров. Так, Дарья Антипова победила в первенстве мира до 18 лет, прошедшем в черногорском городе Будве. Наталья Шадрина стала чемпионкой мира по версиям AFL, WFA и WIBA. Андрей Шешин – чемпион лиги RCC Hard и обладатель третьего места в мировом рейтинге по боям на голых кулаках.

Председатель ФСО «Динамо» РТ напомнил, что последние годы оказались непростыми для отечественного спорта. «То, что происходило в спорте в последние годы, трудно описать: нас просто не допускали до серьезных международных соревнований. Но как только допустили – сразу появились победы», – заметил он.

«Конечно, это не волшебство, а огромный труд многих людей, в первую очередь – спортсмена и наставника. Благодарю вас за ваш труд, за ваши спортивные достижения! Гордимся вами», – подчеркнул Асгат Сафаров.

После этого были вручены награды спортсменам и их тренерам. В частности, почетного знака «За заслуги в развитии динамовского движения в Республике Татарстан» удостоен Адель Зайнетдинов – мастер спорта международного класса, старший тренер по боксу общества «Динамо» РТ, наставник Натальи Шадриной.

Фото: пресс-служба ОГО ФСО «Динамо» РТ

«Почетным динамовцем Республики Татарстан» стал Эмир Басиров – мастер спорта, тренер Андрея Шешина.

Памятной медалью ОГО ФСО «Динамо» РТ награждены Дарья Антипова, Наталья Шадрина, Андрей Шешин и Артур Галиуллин – мастер спорта, наставник Дарьи Антиповой.

Кроме того, юбилейную медаль «100 лет Общества «Динамо» Республики Татарстан» получил президент Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев.

Спортсмены и их наставники также получили памятные подарки от руководства Татарстана и общества «Динамо» РТ. Старший тренер общества Адель Зайнетдинов в свою очередь подарил Асгату Сафарову хрустальную боксерскую перчатку. «Спасибо, что всегда поддерживаете нас, наших воспитанников. Благодаря слаженной работе мы можем показывать высокие результаты как в любительском, так и в профессиональном боксе», – заявил специалист.

В завершение встречи руководитель Администрации Раиса РТ пожелал боксерам новых побед и отсутствия травм. «Желаю здоровья богатырского, без травм на тренировках и боях. Знаю, что 6 ноября в Баскет-холле состоится международный турнир профессионального бокса, приуроченный ко Дню Конституции Республики Татарстан, вы там участвуете. Желаю всем успехов и, конечно же, новых побед», – заключил он.