Общество 25 апреля 2026 17:37

В Казани наградили активистов экологических организаций за вклад в акцию «Вода России»

На Центральном субботнике в парке имени Урицкого министр экологии РТ Азат Зиганшин вручил дипломы Министерства природных ресурсов и экологии РФ за участие и проведение Всероссийской акции «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе ведомства.

Награды получили:

  • Председатель регионального отделения Русского географического общества в Татарстане Дмитрий Шиллер;
  • Заместитель председателя отделения Андрей Агарков;
  • Пресс-секретарь отделения Иркя Галиуллина;
  • Руководитель Региональной молодежной экологической общественной организации «Будет чисто» РТ Анна Баймяшкина;
  • Координатор проектов организации Александр Пайгачкин.

Зиганшин поблагодарил коллег и отметил их большой вклад в природоохранную работу.

Напомним, что с 16 по 17 апреля в Набережных Челнах прошел двухдневный Экологический съезд «Вода России», объединивший профессиональное сообщество и волонтерское движение. Во второй день на набережной имени Габдуллы Тукая собрались 1500 неравнодушных жителей и эковолонтеров, чтобы дать официальный старт Всероссийской акции «Вода России». Все 89 регионов страны одновременно вышли на берега водоемов.

Рустам Минниханов встретился с министром обороны Китая Дун Цзюнем

«Единая Россия» обратилась к Путину с инициативой по снижению долговой нагрузки

