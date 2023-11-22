В Казани наградили 25 лучших общественных воспитателей несовершеннолетних РТ

В Казани сегодня наградили победителей ежегодного конкурса «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних Республики Татарстан». Награды получили 25 конкурсантов.

«Когда рядом есть наставник, учитель, мы точно знаем, что ребенку можно помочь. Каждый из вас выполняет очень важную роль — помогает что-то осознать, понять, определиться в жизни», — сказала на церемонии награждения вице-премьер РТ, председатель Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Лейла Фазлеева.

По ее мнению, общественный воспитатель — это «человек, который рядом с тем, кому непросто». «Я хочу вас поблагодарить за ваше нахождение в нужном месте в нужное время рядом с человеком, которому нужна помощь», — обратилась вице-премьер к собравшимся.

Этот конкурс проводится уже достаточно долгое время и имеет свои традиции, добавил заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Ильдар Миргалимов.

«И это, на мой взгляд, говорит о том, что движение общественных воспитателей состоялось в нашей республике как институт, причем очень активный и успешно действующий», — отметил он.

Миргалимов пожелал общественным воспитателям стойкости, терпения и добра. «Вы находите время заниматься своими подопечными, несмотря на то, что у вас есть еще основная работа, свои семьи. Это дорогого стоит», — заявил он.

Победителей определили по семи номинациям, распределив три призовых места в каждой.

Так, первое место в номинации «Творческий подход» заняла замдиректора по воспитательной работе гимназии №8 Казани Юлия Салюкова, в номинации «Воспитание на национальных традициях» — замдиректора по воспитательной работе Ципьинской школы Балтасинского района Нина Давлекова.

В номинации «Путь к успеху» первое место досталось заведующей подростковым клубом «Кристалл» Зеленодольского района Светлане Янтугановой, в номинации «Гражданская позиция» — педагогу-тренеру подросткового клуба «Пегас» Бавлинского района Максиму Алаеву.

Лидером в номинации «Путевка в жизнь» стала директор Камскополянской школы №1 Нижнекамского района Надежда Мичурина.

Первого места в номинации «Защита детства» удостоилась майор полиции инспекции по делам несовершеннолетних МВД России по Кукморскому району РТ Лилия Кирилова. В номинации «На благо Отечества» лучшим признан зампредседателя региональной общественной организации «Содружество пограничников Чистополя» Фоат Сунгатуллин.

В зональных этапах конкурса, которые прошли в Нижнекамске, Арском, Зеленодольском, Рыбно-Слободском и Сармановском районах, приняли участие 64 человека.

Республиканский конкурс среди общественных воспитателей несовершеннолетних проводится с 2010 года. Он направлен на повышение авторитета, статуса общественных воспитателей, оказывающих содействие родителям в воспитании подростков, находящихся в трудных жизненных ситуациях.

Конкурс также призван способствовать совершенствованию социальной политики в области предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.

В этом году в республике за несовершеннолетними правонарушителями, а также за подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации, закреплено 2076 общественных воспитателей. По исправлению снято с учета около 970 несовершеннолетних, что составляет 75%.