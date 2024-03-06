В Казани наградили 14 победителей конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»

Фото: мэрия Казани

Сегодня в казанском культурном центре «Сайдаш» прошла церемония награждения 14 победителей городского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Его итогами поделилась мэрия столицы РТ.

Среди лидеров в 10 номинациях оказались педагоги, работники производств, матери Героев России, представители бизнеса. Награды им вручили мэр Казани Ильсур Метшин, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин, народные артисты республики Салават Фатхетдинов, Рустем Абязов и другие.

Метшин отметил, что отношение к Международному женскому дню формируется с детских лет. Особое внимание в этот праздник должно уделяться матерям. «Женщина, мама — это начало всех начал. Первая, кого видит ребенок, первая любовь, первое тепло, первая забота. Слава богу, что мы это проносим через всю жизнь. Сегодня солдаты, участвующие в спецоперации, защищают нашу Родину. На сцене есть матери, которые воспитали настоящих героев. Слава таким матерям и слава Героям России», — отметил мэр Казани.

Так, одной из победительниц в номинации «Женщина — мать» стала Ленария Гилемханова — мама Героя России Дамира Гилемханова, погибшего 7 марта 2022 года в зоне специальной военной операции.

«Он очень любил национальные блюда в моем исполнении — треугольники, кыстыбый. Будучи на службе всегда говорил, как скучает по нашей кухне», — поделилась воспоминанием она.

Победительница поздравила женщин с приближающимся 8 Марта и пожелала собравшимся мирного неба над головой.

Также награды удостоена бухгалтер ГАСО РТ Лилия Сафиуллина, которая вместе с мужем воспитала пятерых сыновей. Один из них — Айнур — является участником специальной военной операции, Героем России, кавалером двух орденов Мужества, обладателем медали «За боевые отличия». «Если честно, никогда не думала, что я буду мамой героя, и я очень этим горжусь», — призналась участница конкурса.

Также на мероприятии наградили победительниц в номинации «Женщина — пример года», «Женщина — ученый», «Моя судьба — моя профессия», «Женщина — бизнес-леди», «Героиня третьего возраста», «Женщина — культура и духовность», «Женщина — лидер».

Кроме того, отмечен победитель номинации «Мужчина — благородное сердце». Награду ему вручила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«Мужчины, поверьте, каждая женщина — это ваши „крылья“, полет, стремление вперед. Женщины рядом с вами — это мудрость, опора», — обратилась к присутствующим в зале мужчинам она.