Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани начнут проектировать школы по ул.Родины и в микрорайоне М-14
В Казани начнутся инженерные изыскания и разработка проектной документации по проектам строительства школы по улице Родины и детского сада в ЖК «Салават Купере-2». Информация появилась на портале госзакупок.
На проект школы на 1224 места в Казани выделено 11,7 млн рублей. Начало выполнения работ намечено на май, а завершение проектирования — на октябрь 2024 года. Комплекс включает изыскательские работы, разработку эскизного и дизайн-проекта, проектной и рабочей документации.
Школа такой же вместимости появится в микрорайоне М-14 в Приволжском районе Казани. Четырехэтажное образовательное учреждение будет работать в одну смену. Его площадь составит более 19 тысяч квадратных метров.
Площадь дошкольной образовательной организации в «Салават Купере-2» составил почти 5 тысяч квадратных метров. Здание, рассчитанное на 260 мест, будет трехэтажным, включая один подвальный. Стоимость работ — более 5,2 млн рублей.
Помимо этого, запланированы работы по проектированию общеобразовательных школ в Высокой Горе (1224 места) и в Песчаных Ковалях Лаишевского района (500 мест).
Согласно документации, также изыскания проведут по проектам двух ФАПов, сельского клуба на 200 мест в селе Сиктерме Алькеевского района.
Общая стоимость работ составляет более 88 млн рублей. Завершить их планируют до 22 июля 2024 года.
Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана, источником финансирования — бюджет республики.
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»