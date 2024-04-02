В Казани начнут проектировать школы по ул.Родины и в микрорайоне М-14

В Казани начнутся инженерные изыскания и разработка проектной документации по проектам строительства школы по улице Родины и детского сада в ЖК «Салават Купере-2». Информация появилась на портале госзакупок.

На проект школы на 1224 места в Казани выделено 11,7 млн рублей. Начало выполнения работ намечено на май, а завершение проектирования — на октябрь 2024 года. Комплекс включает изыскательские работы, разработку эскизного и дизайн-проекта, проектной и рабочей документации.

Школа такой же вместимости появится в микрорайоне М-14 в Приволжском районе Казани. Четырехэтажное образовательное учреждение будет работать в одну смену. Его площадь составит более 19 тысяч квадратных метров.

Площадь дошкольной образовательной организации в «Салават Купере-2» составил почти 5 тысяч квадратных метров. Здание, рассчитанное на 260 мест, будет трехэтажным, включая один подвальный. Стоимость работ — более 5,2 млн рублей.

Помимо этого, запланированы работы по проектированию общеобразовательных школ в Высокой Горе (1224 места) и в Песчаных Ковалях Лаишевского района (500 мест).

Согласно документации, также изыскания проведут по проектам двух ФАПов, сельского клуба на 200 мест в селе Сиктерме Алькеевского района.

Общая стоимость работ составляет более 88 млн рублей. Завершить их планируют до 22 июля 2024 года.

Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана, источником финансирования — бюджет республики.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»