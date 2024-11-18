В Казани начнут автоматически отслеживать случаи парковки на зеленых зонах зимой

Со следующего года в Казани начнут автоматически фиксировать случаи парковки на зеленых территориях в зимний период. Об этом во время делового понедельника рассказал начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Наиль Минвалеев.

По его словам, создание реестра таких территорий походит к завершению. В случае обнаружения припаркованных транспортных средств владельцу вынесут постановление о нарушении правил благоустройства.

Начальник Управления административно-технической инспекции исполкома отметил, что в городе уже создана система фиксации заснеженности полос движения и наличия на них колеи.