В Казани начнется благоустройство и реорганизация входной группы парка Горького

В начале лета в столице Татарстана стартуют работы по благоустройству и реорганизации входной группы в парке Горького. Обновление общественного пространства стало возможным благодаря Программе развития общественных пространств. Только на первый этап благоустройства направлено 80 млн рублей, всего запланированы две очереди работ, рассказали «Татар-информу» в Институте развития городов Татарстана.

Директор института Наиля Зиннатуллина подчеркнула, что парк Горького — одна из визитных карточек Казани и пространство, где исторически происходили события, значимые для города и всей республики.

История парка уходит в XVIII век: здесь находилась Сибирская застава, через которую проходил путь каторжников в Сибирь. В более поздние времена входная группа в парк Горького и сам парк всегда притягивали жителей города. Так, уже в 1948 году у входа разбили большую клумбу, а на месте нынешних «Трудовых резервов» стояла парадная арка — она служила входной группой при проведении международных выставок.

Сегодня входная группа в парк Горького устроена недостаточно безопасно. Чтобы войти в парк, нужно пройти через большую парковку, где постоянно ездят автомобили — за 2015–2022 годы тут случилось уже несколько наездов на пешеходов и велосипедистов.

Кроме того, в жару входная группа — еще одно испытание для горожан. Остановка никак не защищает от солнца, а бетон и асфальт нагреваются, от чего становится еще жарче. На этой территории нет растений и деревьев, которые бы регулировали температуру и дарили свежесть и прохладу.

Поэтому архитекторы планируют создать пространство с большим количеством растений и зелени, а также сохранить дух и культуру места. В 2023 году планируется сделать качественную ландшафтную проработку: на территории появится много цветов и высоких кустарников, которые создадут тень, будут организованы функциональные площадки.

«Нам предстоит работать в непосредственной близости к памятнику погибшему солдату: мы будем бережны, уважительны и отдадим дань памяти павшим воинам в рамках проектных решений. Цель проекта в том, чтобы пространство, которое сейчас непроницаемо со стороны „Корстона“ и где сейчас некомфортно из-за отсутствия естественной тени, сделать свободным и доступным для организации пешеходных потоков, перераспределив их», — рассказала Зиннатуллина о цели обновления объекта. Также директор Института развития городов добавила, что территория над парковкой «Корстона» станет комфортным рекреационным пространством для гостей ЦПКиО.

Главным символом мемориальной зоны является массив алой почвопокровной розы. Красные плоды зимой и колючие плети побегов символизируют тяготы войны и ее жертв. Свежая майская зелень и обильное красное цветение с июня по сентябрь призваны представлять торжество жизни и Победы.