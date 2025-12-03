В Казани начнет тур Владивосток – Петербург выставка «На ножках» об избушке Бабы-яги

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Центр современной культуры «Смена» 5 декабря презентует сборную выставку «На ножках» об избушке Бабы-яги как метафоре перемещаемого пространства, которая в 2026 году отправится в тур по городам России от Владивостока до Санкт-Петербурга. Инициатором выставки стала художница Александра Паперно, прежде уже реализовавшая несколько проектов в «Смене», а к этой теме обратившаяся после проживания в пандемийный год в центре старого русского города Коломны в деревянном доме середины XIX века.

«В Казани проект начинает свое путешествие. Мы сознательно сделали Казань первой точкой – это город, в котором «Смена» уже много лет развивается, работает с локальным контекстом и создает проекты специально для городской культурной среды», – рассказала «Татар-информу» специалист отдела PR «Смены» Камила Саитова.

На выставке можно будет увидеть работы российских художников, чья практика сформировала важные направления в современном искусстве: Владимира Архипова, Кирилла Глущенко, Марии Годованной, Константина Звездочетова, Ляли Кузнецовой, Миши Ле Жень, Марии Серебряковой, Евгения Юфита, а также классика советской детской графики, создателя «Мурзилки» Аминадава Каневского.

«В основном будут архивные работы больших художников, но что-то создано специально к проекту – например, работы Александры Паперно. При этом выставка не детская – для возраста 18+ и никак конкретно с Бабой-ягой не связана. Интерактивных, цифровых или голографических образов Бабы-яги, избушек или «ножек» на выставке не будет. Проект устроен иначе. «На ножках» – исследовательская художественная выставка, которая рассматривает образ избушки Бабы-яги как культурный код. В центре внимания не буквальная визуализация персонажей фольклора, а то, как мотив дома на курьих ножках трансформировался в искусстве, архитектуре, мифологии и визуальной культуре XX-XXI века», – пояснила Саитова.

В своих работах художники интерпретировали темы порога, временности, укрытия и перемещения, вызванные ассоциациями с избушкой на курьих ножках. В культуре ХХ века, отмечают искусствоведы, образ дома на ножках находил свое отражение и в архитектуре от Ле Корбюзье до Херцога и де Мёрона, в экспериментальных материалах с органической основой, которые использовали конструктивисты в СССР, а также в декоративно-прикладном творчестве и индустрии народных промыслов, творчестве младоконцептуалистов 1980-х годов и других художников.

В последнее время, отмечают исследователи, в художественной и кураторской среде стремительно возрос интерес к образу Бабы-яги как к символу домодерного, архаического национального возрождения и одновременно проявлению особой (альтер) женской власти.

Кроме живописных картин будут представлены архивные фотографии и объекты из коллекции Владимира Архипова, отсылающие к образу дома Бабы-яги. Экспонаты для выставки предоставили «Галеев-Галерея», архив Евгения Юфита, частные коллекции Нины и Вадима Гинзбург, Паруйра Давтяна.

В каждом новом городе от Владивостока до Санкт-Петербурга путешествующий проект «На ножках» будет представлен в новой редакции и с новыми участниками. А весной грядущего года в издательстве Музея современного искусства «Гараж» выйдет одноименная книга – художественное исследование Александры Паперно, в котором будут собраны образы и тексты архитекторов, философов, антропологов и художников о домах художников, истории домов «на ножках», сказочные сюжеты.