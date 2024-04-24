В Казани начнет работу мастерская движения «Том Сойер Фест»

В 2024 году в Казани начнет работать мастерская движения «Том Сойер Фест». Как сообщает пресс-служба мэрии города, волонтеры продолжат благоустраивать сквер «Старый казанский двор» - работы там стартовали еще прошлой осенью на ул. Волкова. На той территории был организован музей отреставрированных наличников.

О находках наличников жители в большинстве своем сообщают сами. Потом активисты отправляют их на реставрацию в КГАСУ и КФУ. Однако у движения также есть мастерская в сквере, которая проработает весь 2024 год.

Сейчас кузнецы – партнеры «Том Сойер Феста» – восстанавливают бывшие опоры Романовского моста. Данный мост через Волгу построили еще в 1910-13 годах. Когда сооружение начали реконструировать, его детали перевезли и сохранили. На данный момент их чистят от ржавчины, чтобы позже покрасить.

Отмечается, что благодаря активистам «Том Сойер Феста» в центре Казани было отреставрировано в общей сложности 16 жилых домов.