В Казани начнет работу комиссия по вопросам противодействия коррупции

В Казани с 7 февраля начнет работать комиссия Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции. Работа будет продолжаться до 26 февраля. Об этом сообщили в Управлении Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.

«Все желающие могут оставить обращения по номерам (843) 567-89-08, 567-86-54. Также работает электронная почта anticorruption.RT@tatar.ru», - говорится в сообщении.

Республиканская экспертная группа по вопросам противодействия коррупции создана в Татарстане в 2011 году. Ее основная задача — выявления причин коррупции, выработка предложений по сокращению условий для проявления коррупции, минимизация последствий коррупционных правонарушений.