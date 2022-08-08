В Казани начнет работать бесплатная кинопарковка у ТЦ «МЕГА»

Tele2, российский оператор мобильной связи, трансформирует стоянку у торгового центра «МЕГА» в кинотеатр по другим правилам. Все желающие смогут приехать на своем автомобиле и посмотреть фильмы с друзьями и близкими. Доступ на киносеансы будет свободным для клиентов всех мобильных операторов.

Проект «Кинопарковка Tele2» будет работать с 8 по 28 августа, в последний месяц лета казанцы и гости столицы Татарстана смогут увидеть на большом экране 42 фильма с высоким рейтингом от видеосервиса Wink. Показ всех кинолент будет организован на скорости мобильного интернета от Tele2, что позволит зрителям убедиться в качестве связи оператора. Звук будет транслироваться по радиоканалу в FM-диапазоне.

Предварительная регистрация перед сеансом не требуется – можно приехать до начала сеанса и занять любое свободное место, вместимость кинопарковки 90 автомобилей. В течение трех недель зрители увидят фильмы разных жанров: от комедий и мелодрам до боевиков и триллеров. Полное расписание доступно на сайте.

Дмитрий Савенков, директор казанского филиала Tele2:

«Мы продолжаем сезон летних мероприятий, уже сегодня в Казани стартует «Кинопарковка Tele2» – автокинотеатр под открытым небом. Этот проект – пример успешного сотрудничества бизнеса из разных сфер: торговый центр предоставляет свои технические возможности и место для организации проекта, видеосервис Wink – подборку интересных фильмов, Tele2 отвечает за качественный мобильный интернет, с помощью которого ведется трансляция всего контента. Приглашаем всех жителей и гостей столицы республики провести последний месяц лета за просмотром любимого кино в компании родных и близких».

Проект «Кинопарковка Tele2» реализуется при поддержке ТЦ «МЕГА» и видеосервиса Wink.