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Ру Тат
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7 мая 2021  01:22

В Казани начинается обучение первой в РТ группы проекта «Содействие занятости»

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11 мая стартует обучение первой в Татарстане группы в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Жители республики в возрасте от 50 лет, мамы в декрете и неработающие женщины с детьми-дошкольниками начнут заниматься по направлению «Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих организациях».
Занятия начнутся в казанском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Всего в этом году здесь планируют обучить 1370 участников программы.
По данным Минтруда РТ, в общей сложности за год обучение пройдут более 4 тыс. человек. Федеральный проект «Содействие занятости» реализуется в рамках национального проекта «Демография». Он направлен на восстановление численности занятого населения до допандемийных показателей. Обучение позволит гражданам сократить время на поиск работы, а также расширить возможности для трудоустройства.
Чтобы принять участие в проекте, гражданин должен зарегистрироваться на портале «Работа в России» и выбрать понравившуюся образовательную программу. Помощь в регистрации на портале могут оказать сотрудники Центра занятости населения.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.

национальные проекты содействие занятости населения
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