В Казани начато обучение первых топ-менеджеров по федеральной программе в сфере туризма

В Казани, в Поволжском госуниверситете физической культуры, спорта и туризма, стартовало обучение первой группы топ-менеджеров, бизнесменов и инвесторов при созданном здесь Центре развития кадрового потенциала туристской отрасли. Слушатели курса из Башкортостана, Самарской области и Татарстана до декабря на очных лекциях будут получать актуальные знание и навыки в области экономики и менджмента туриндустрии.

На формирование кадрового резерва туротрасли выделен федеральный грант в 12 млн рублей, так что для самих слушателей образовательной программы участие в ней бесплатное.

«От Самары, например, здесь руководитель исполнительного органа области в сфере туризма. Это действительно руководители высшего звена, которые на сегодняшний день реализовали себя во многих проектах – очень серьезные люди. Сегодня даётся возможность, привезя команду из региона (они не все занимаются одним и тем же), научиться принимать комплексные решения, чтобы они могли рекомендовать те проекты, которые они здесь аккумулируют, и исполнять на уровне их правительств в регионах, выходить с этими инициативами уже дальше на российский уровень. Здесь, наверняка, родятся какие-то законодательные инициативы, здесь наверняка родятся поправки в существующие локальные регламенты – республиканские, областные, краевые. Мы рассчитываем на то, что появится ядро туристического сообщества, которое и в дальнейшем эту работу, закончив здесь учебу, будет организованно, быстро проводить», – прокомментировал старт образовательной программы ректор Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Рафис Бурганов.

Бурганов не исключил, что по итогам обучения может появиться, например, новый совместный туристический проект Уфы и Самары или Уфы и Татарстана. Новобранцам кадрового потенциала туротрасли предстоит послушать 470 часов лекций. Разрешается максимум одно участие в занятии онлайн – по уважительной причине.

Обучение предполагает пять блоков. Блок, посвященный территориальному развитию, формированию мастер-плана с грамотной постановкой технического задания и приемкой выполненных работ, блок по финансовому моделированию, а также по запуску туристического объекта, связанный с инженерно-техническими решениями и цифровыми решениями. В шестом модуле участники курса должны будут презентовать проекты, проработанные за время обучения. Итогом станет диплом о дополнительном образовании в сфере туризма.

«Есть определенные индикаторы, по которым будет оцениваться, как они не только прослушали курс, но и поработали здесь. Я думаю, что резонанс от первой группы ускорит движение всех остальных, потому что очень тесное, плотное туристическое сообщество – информация расходится очень быстро. Поволжский университет не ограничен только рамками округа. Все, что находится и в округе, рядом с Волгой, мы этот куст постараемся отработать. Мы открыты, кто бы ни приехал из других регионов. Это федеральный проект на федеральной площадке гостеприимного Татарстана», – акцентировал Бурганов.

Уже в январе 2024 года начнется обучение следующих групп. Стать их участником можно, подав заявку, информация об условиях размещена на сайте Госкомитета РТ по туризму.

Работа проводится благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Нацпроекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.